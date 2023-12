Arcore: Un Amore di Caffè ha la vetrina più bella di Natale

Un Amore di Caffè di Arcore vince il primo contest arcorese per la vetrina di Natale più bella messo in piedi dalla Pro Loco locale ProArcore APS. Il bar di Simona Brambilla sito in Via Umberto I 49 è stato premiato dall’assessore al commercio Nicolò Malacrida nel Christmas Village domenica 17 dicembre con un buono omaggio del valore di 100 euro spendibile presso il ristorante Decimo per pranzi o cene.

Arcore: Un Amore di Caffè e la vittoria al fotofinish

Secondo classificato, con 528 voti (solo uno in meno rispetto alla vetrina della Brambilla) il New White Cafè di Piazza Pertini, mentre la terza posizione è stata conquistata dalla cartoleria Copia & Incolla di via Ferrini. “Una lotta è stata davvero avvincente e all’ultimo respiro – l’hanno definita gli organizzatori – Qualcosa che possiamo definire incredibile: un testa a testa che è durato fino alle 24.00 del 16 dicembre”.

Arcore: Un Amore di Caffè e l’emozione di Brambilla

“ Una riunione commercianti, tante proposte e tante idee: una in particolare catturava la mia attenzione e quella di tutti i presenti: premiare la vetrina più bella tra le attività di Arcore. – racconta la vincitrice Simona Brambilla, ripercorrendo la storia che l’ha portata a creare ‘la vetrina più bella di Arcore’ – Da lì i primi pensieri su come realizzarla: tra tante idee prevale quella di ricreare un’atmosfera di altri tempi, dove la vita era meno facile ma più ricca di valori e sentimenti. Condivido questo mio pensiero con i clienti di tutti i giorni, e grazie a loro riesco a racimolare una serie di elementi per realizzarla”. La Brambilla oggi dedica proprio a loro questa ‘vittoria’: un’iniezione di entusiasmo in tempi non facili. “Quando ogni giorno si vedono le stesse persone si crea un rapporto che va oltre la semplice conversazione al bar: ci si racconta problemi, soluzioni, cose belle e cose meno belle e alla fine si diventa una grande famiglia allargata. – spiega Simona – grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato e votato, siete tutti nel mio cuore”.