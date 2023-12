Arcore piange lo storico volontario Agostino Spinelli

Arcore piange Agostino Spinelli: l’ottantaquattrenne, sindacalista e per lungo tempo colonna portante del volontariato arcorese, si è spento lo scorso lunedì 4 dicembre.

Arcore piange Spinelli tra sindacato e la cooperativa

In molti sono accorsi per l’ultimo saluto alle esequie celebrate presso la chiesa parrocchiale di Sant’Eustorgio nel pomeriggio di mercoledì 6 dicembre: l’arcorese, infatti, grazie al proprio impegno cittadino nella Cisl e nella Cooperativa “La Fratellanza”, della quale era stato Presidente, e presso le diverse realtà dell’Associazione del Volontariato Arcore (dalla Serra di via Trento- Trieste, della quale era stato il primo coordinatore, al Centro di Accoglienza), ha lasciato nei cuori di chi ha potuto seguirne le imprese un’impronta indelebile di impegno civico e sociale, che lo scorso 17 dicembre 2022 lo avevano portato a ricevere dalle mani del sindaco Maurizio Bono l’attestato di civica benemerenza.

Arcore piange Spinelli e il ricordo di Bono

Dopo una vita spesa al servizio degli altri Spinelli lascia i figli Paola e Roberto, la nuora Lara, il genero Marco, la nipote Francesca ed il fratello Giuseppe. “La perdita di Agostino Spinelli è una perdita importante per la comunità – ha commentato il primo cittadino Maurizio Bono – Spinelli è un uomo che ha dato tanto nella sua vita e questo l’ha portato a ricevere un premio meritatissimo: la benemerenza civica. Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile perché abbiamo perso un importante concittadino.”