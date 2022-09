Arcore: mongolfiera, cuori rossi e aereo per gli 86 anni di Berlusconi

Una mongolfiera con una cascata di cuori rossi, un aereo con la scritta “Ti amo” sul cielo di Arcore. Un regalo di compleanno speciale per Silvio Berlusconi, che ha compiuto 86 anni, da parte di Marta Fascina . A svelarlo è stato lo stesso presidente sulla sua pagina Instagram. “Guardate che sorpresa, che regalo ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!».

Arcore: il video sui social

Silvio Berlusconi ha infatti postato sui social un video con la sorpresa che gli ha fatto la sua partner, Marta Fascina: una mongolfiera in volo piena di cuori rossi, e un aereo con la scritta «Buon compleanno amore, ti amo. Marta». Arcore:

«Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io», dice il leader di Forza Italia a chi è presente nella residenza arcorese. Visibilmente emozionato, accanto a Fascina, il presidente del Monza, che tornerà in Parlamento come senatore dopo la vittoria elettorale del centrodestra alle politiche, pare che nella serata di giovedì 29 settembre spegnerà le candeline a Villa San Martino, sua residenza storica, con figli, nipoti e Marta Fascina, deputata azzurra, rieletta alla Camera in Sicilia nelle fila di Forza Italia. E proprio lei, in occasione del compleanno di Berlusconi ha organizzato una straordinaria sorpresa ripresa nel video postato sui social.

Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto!

Grazie a tutti per gli auguri! pic.twitter.com/M1Q08g1YLA — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 29, 2022

Arcore: sulla panchina nel parco

Accomodato su una panchina del parco di Arcore insieme al suo cagnolino Dudu’, il cavaliere ha assistito allo spettacolo della mongolfiera che ha sorvolato il cielo su di loro. Da lì, di colpo, una pioggia di palloncini rossi a forma di cuore si è sparsa nell’aria e l’aereo con lo striscione ha contribuito allo spettacolo.

Arcore: gli altri auguri di compleanno

E poi gli auguri tradizionali: all’esterno di Villa San Martino il solito camion vela con gli auguri di buon compleanno da parte dei sostenitori di Forza Italia. A Berlusconi anche gli auguri dell’Ac Monza, che aveva ricevuto “in regalo” quattro anni fa e che ha raggiunto la storica promozione in Serie A. E poi quelli del Milan (a lui e a Sheva Shevchenko) e del suo partito.