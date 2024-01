Arcore: minore perde il controllo, microcar finisce nel fosso

Incidente ad Arcore, fortunatamente non grave come le premesse avevano fatto temere: nella mattina di giovedì 18 gennaio, un minore a bordo di una minicar è finito in un fossato. Ma, nonostante lo scenario al quale alcuni testimoni raccontano di aver assistito, il conducente è sceso incolume dal veicolo sulle proprie gambe.

Arcore: minore perde il controllo, è successo in via Gilera in ingresso alla città

Pochi minuti dalle otto del mattino e su via Gilera, all’altezza della rotonda del polo commerciale comprendente Aldi, McDonald’s e Tigotà, una microcar (quadriciclo simile a una macchina, guidabile dai 14 anni con patente AM) perde il controllo mentre procede in direzione Arcore. Il veicolo finisce “di testa” nel fossato a lato della strada, completamente in verticale: nel tratto di strada che segue la rotonda porcedendo in direzione Bernate, infatti, non c’è una protezione che avrebbe potuto frenare il veicolo. Sul posto i carabinieri, mentre non è stato necessario l’intervento dei primi soccorritori.