Arcore: Mario Nappi nuovo comandante della polizia locale

Cambio al comando della polizia locale di Arcore. Nella giornata di giovedì si è svolta infatti la selezione tra i candidati in sostituzione di Gabriele Garberoglio. Il concorso è stato vinto da Mario Nappi, attuale comandante della Polizia locale del Comune di Usmate Velate che pochi mesi fa aveva avanzato la richiesta di mobilità ad Arcore.

Arcore: Nappi nuovo comandante della polizia locale, esperienza decennale a Brugherio

Trentaquattro anni, Nappi vanta una esperienza decennale nel Comune di Brugherio dove ha lavorato come agente scelto impegnandosi in modo particolare nella prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e dei reati. Oltre a svolgere indagini di Polizia Giudiziaria, dal 2020 ha svolto anche il ruolo di responsabile di settore presso il Comune di Ranica.

Adesso per l’effettivo passaggio da Usmate ad Arcore, bisognerà attendere il rilascio da parte dell’amministrazione di Usmate Velate di nulla osta per la mobilità volontaria del dipendente e quindi l’accordo tra le due amministrazioni per la data di trasferimento.