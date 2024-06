Arcore: la pioggia danneggia la tensostruttura, è di nuovo emergenza palestre

Le piogge delle ultime settimane hanno fatto riscattare l’allarme strutture sportive ad Arcore. Un danno nella copertura della tensostruttura sportiva di via San Martino ha costretto le società che la utilizzano a sospendere o riorganizzare gli allenamenti di squadre e atleti solo nella vicina palestra delle scuole medie, fino al 10 giugno.

Arcore: la pioggia danneggia la tensostruttura, sacche d’acqua e uno strappo

«Si sono formate delle sacche d’acqua sulla copertura – ha spiegato il consigliere comunale delegato allo Sport Tommaso Confalonieri – e lunedì abbiamo provato a rimuovere l’acqua ma purtroppo la copertura è talmente usurata che si è formato un piccolo strappo. Per il momento abbiamo deciso che in caso di pioggia la struttura rimarrà chiusa, mentre se ci sarà bel tempo sarà agibile. Contiamo comunque nelle prossime settimane di intervenire in maniera definitiva cercando di risolvere il problema contattando anche i tecnici che hanno installato la tensostruttura».

Arcore: la pioggia danneggia la tensostruttura, la voce di una società

Intanto dal fronte della Prosport il direttore generale Massimo Vitali ha fatto sapere che «dopo le piogge abbiamo avuto delle difficoltà ad utilizzare il tendone e quindi abbiamo riorganizzato gli allenamenti delle diverse categorie di pallacanestro soltanto in palestra fino al prossimo 10 giugno, quando concluderemo la nostra stagione sportiva».