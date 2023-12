Arcore, Villa (Fdi) sulla crisi di maggioranza: “Noi a fianco di Bono”

La crisi dell’amministrazione comunale di Arcore è stata definita «una situazione spiacevole» dalla coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Alessia Villa, dopo il consiglio dello scorso 20 dicembre con la maggioranza è andata sotto durante l’approvazione del bilancio previsionale con i voti contrari di Giovanni Timpano e Fabio Varrecchia di Fdi e Daniela Sperti di Viviamo Arcore.

«Quello che è accaduto è certamente un atto grave – ha chiosato Villa, che è anche consigliere regionale -. Ho sentito il sindaco Maurizio Bono confermando la nostra massima fiducia in lui e nella sua squadra. Non è certo il partito che vuole mandare a casa la giunta anzi è l’esatto opposto, noi vogliamo che questo esecutivo vada avanti. Ormai qui la questione non è partitica, ma è amministrativa».

Arcore, Villa sulla crisi di maggioranza: “Prevalga il buon senso”

La stessa esponente del partito di Giorgia Meloni auspica che «prevalga il buon senso da parte di tutti, serve che la maggioranza si sieda intorno a un tavolo per trovare l’intesa anche perché bisogna soprattutto rispettare il mandato dato dagli elettori che li hanno votati un anno e mezzo fa». Proprio in questi giorni in mezzo alle festività natalizie il primo cittadino è impegnato in consultazioni per ricompattare la maggioranza che perde i pezzi.