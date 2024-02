Arcore, Bono attacca Ponti:”Informazioni inesatte e strumentali sulla Casa di Comunità”

Casa di Comunità ad Arcore, Maurizio Bono non ci sta a subire un’” informazione inesatta e strumentale ” da parte del consigliere Gigi Ponti “che sa solo dare la stura a inutili polemiche creando confusione nelle cittadinanza..”

“E’ una notizia assolutamente gratuita e figlia di una mentalità lontana dal bene di Arcore, per il semplice fatto che c’è un documento di Regione Lombardia che dice che finalmente Arcore è entrata a far parte delle Case di Comunità, ed è un fatto storico – ha affermato il sindaco – Ma io ogni volta rimango basito: se riesco ad acquistare il San Giuseppe non è merito mio ma di chi mi ha preceduto, se faccio la Casa di comunità non è merito mio ma sarà merito degli altri. Io dico: noi siamo partiti, abbiamo acquistato il San Giuseppe e gli altri non hanno mai fatto nulla di questo, e tutto in meno di un anno, abbiamo contattato la Regione per fare ione inserire Arcore nelle Case di comunità poiché Arcore era rimasta esclusa e ci siamo riusciti dopo l’incontro con Bertolaso, ed è stato pubblicato l’altro giorno sul bollettino. Adesso stiamo partendo con il progetto Casa di comunità che non è fine a se stessa ma è un progetto molto più ampio che toccherà un discorso socio assistenziale sanitario per il quale si doveva organizzare un tavolo partito il 30 gennaio scorso e spero di poterlo chiudere prima dell’estate. Questi sono i fatti “.

Arcore, Bono attacca Ponti:”Il progetto sta andando avanti”

Il primo cittadino arcorese attacca il consigliere regionale Pd : “Come si fa a rilasciare informazioni lontane dalla realtà. Questi sono fatti e a questi fatti seguiranno altri fatti. Come fa l’esponente Pd regionale Gigi Ponti ad affermare: niente di fatto per la Comunità di Arcore? Non è vero. O ancora: il progetto è in stallo. Il progetto finché Arcore non entrava nelle Case di Comunità non poteva partire. E se l’inserimento di Arcore nelle Case di Comunità è stato ufficializzato il 30 gennaio e oggi viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, e io il 30 gennaio faccio la prima riunione operativa con Asst Ats, Ponti cosa crede che domattina io abbia la Casa di comunità? Un modo di dare informazione che non mi da serenità poiché non corrisponde al vero. E dall’altro lato come può un esperto delle prassi amministrative parlare così. Il bilancio approvato è quello di dicembre e la Casa di comunità di Arcore è stata approvata il 30 gennaio. Come facevamo a prevedere in bilancio una spesa per la Casa di comunità? Vuol dire che stai dicendo qualcosa di inesatto nella piena consapevolezza di utilizzarlo in maniera strumentale. Il bilancio verrà adeguato? Certo. Ma nel momento in cui avremo un ulteriore incontro con Asst Ats e con Regione dove condivideremo il progetto – conclude Bono – a quel punto è ovvio che sia Regione che Comune dovranno mettere una serie di capitalizzazioni di capitali per realizzare il progetto che per altro, come si è detto, sarà condiviso con la città”.