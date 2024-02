Arcore, Ponti attacca Bertolaso: “Chi finanzia la Casa di Comunità?”

Il progetto della Casa della comunità di Arcore sembrerebbe essere in stallo a causa di un mancato stanziamento di fondi sia da parte di Regione Lombardia che da parte del comune: lo comunica il Gruppo consiliare del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia a fronte della risposta arrivata dall’assessore regionale alla Sanità Guido Bertolaso, in Commissione giovedì 1 febbraio. Bertolaso avrebbe infatti appena risposto all’interrogazione presentata oltre cinque mesi fa dal consigliere regionale del Pd Pietro Luigi Ponti, sulla attesa nuova struttura sanitaria della Brianza, e lo avrebbe fatto in maniera “deludente”.

Afferma Ponti: “Una risposta deludente arrivata con grave ritardo, purtroppo evidenzia lo stallo del progetto”.

Arcore, Ponti attacca Bertolaso e l’intesa col Comune

Solo poco meno di un mese fa, lo scorso 11 gennaio, Bertolaso aveva infatti dato il via libera al progetto della Casa della Comunità nell’ex Asilo san Giuseppe nonostante il taglio dei fondi del PNRR. Per mezzo di una lettera, che ufficializzava gli accordi presi durante l’incontro del 28 novembre tra il sindaco di Arcore Maurizio Bono e l’assessore al bilancio Serenella Corbetta, alla presenza del consigliere regionale Alessandro Corbetta, l’assessore aveva dichiarato che il destino dell’ex Asilo sarebbe stato quello di diventare una Casa della Comunità, dando il via libera per un tavolo congiunto tra Asst, Ats per l’analisi dei bisogni territoriali.

Già all’epoca non erano tardati ad arrivare gli attacchi di Ponti, che accusavano Bertolaso di fare “riunioni segrete con la propria maggioranza” anziché discutere “nelle sedi opportune gli impegni presi”. Oggi Ponti, in seguito alla risposta all’interrogazione, rilancia: “Da un lato Bertolaso ha affermato che sia per il progetto che per l’esecuzione dei lavori il Comune di Arcore si è detto disponibile a destinare le risorse e, anche per questo, la Regione non ha stanziato fondi propri. Dall’altro il Comune di Arcore non ha stanziato un euro nel bilancio appena approvato”. A fronte quindi del mancato stanziamento dei fondi per la realizzazione della struttura di prossimità da parte di entrambi gli enti, comune e Regione, Ponti conclude: “Questa è una notizia negativa per Arcore e tutta la Brianza che si trova a fare i conti con una grave lacuna nella rete sanitaria territoriale. Da parte nostra cercheremo di adoperarci per avviare un percorso che rimedi a questa grave carenza e porti al territorio i servizi di cui ha bisogno”