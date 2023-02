Appello Enpa MB: cercansi famiglie “in prestito” per i gattini in arrivo

La primavera si avvicina e l’appello di Enpa Monza e Brianza si rinnova: cercansi famiglie “in prestito” per prendersi cura dei tanti gattini che abitualmente con l’arrivo della stagione arrivano in gattile. Alcuni orfani e di pochi giorni altri accompagnati da persone che portano intere nidiate. Per tutti loro dal 2005 è attivo l’Asilo dei Cuccioli, costituito da una rete di volontari di Enpa MB disponibili ad accudire le bestiole a casa. Ambienti più protetti per uno o più gattini di varie età, almeno fino a quando possono essere vaccinati (cioè dai 2 mesi in poi).

Enpa Mb gattini Priscilla e Arturo

Appello Enpa MB: i requisiti per diventare famiglie “in prestito

Enpa Mb gattini Nikolaj, Aleksandra e Anastasia

Per diventare una mamma o papà in prestito Enpa richiede alcuni requisiti: i volontari devono disporre di uno spazio in casa, anche piccolo, in cui i gattini “per motivi di ordine sanitario non vengano in contatto con altri gatti o altri animali di casa” e devono avere il tempo necessario per accudire, socializzare e portare i micini alle periodiche visite veterinarie al Gattile di Monza e agli appuntamenti fissati per la loro possibile adozione.

Tutte le visite veterinarie verranno eseguite a carico dell’ENPA, così come verranno forniti i trattamenti antiparassitari, eventuali farmaci, i vaccini, gli alimenti e la sabbietta.

Appello Enpa MB: “Sono previsti alcuni momenti formativi”

“Gli “asilanti” – informa Enpa – verranno naturalmente istruiti e potranno contare sul supporto costante degli altri volontari già esperti e delle responsabili del Gattile. Sono inoltre previsti anche momenti formativi. A seconda del tempo disponibile e dell’esperienza, ai volontari vengono affidati gattini di diverse età, numero ed esigenze. Quelli da allattare a biberon o bisognosi di particolari attenzioni, ad esempio, vengono affidati alle cure delle “balie” esperte, mentre i gattini più grandicelli e autonomi possono essere gestiti più facilmente”.