Anziana pedinata e scippata in centro, i carabinieri arrestano il presunto responsabile

Martedì 12 settembre, attorno alle 11, avrebbe pedinato la vittima designata, un’anziana, fino alla centralissima piazza Gavazzi, a Desio, e quindi le avrebbe strappato dal collo una catenina d’oro, facendola cadere a terra.

La donna, una 80enne di Desio, ha riportato diverse contusioni ed è stata trasportata all’ospedale dove è stata medicata e dimessa. Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Desio si sono messi sulle trace del presunto scippatore, descritto dalla vittima, rintracciato poco dopo sui binari della locale stazione ferroviaria.

Desio, il presunto scippatore trovato alla stazione

Si tratta di un uomo di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, rintracciato da una pattuglia della locale Stazione dell’Arma: nel frattempo, dicono i carabinieri “aveva indossato abiti diversi con l’intento di non essere riconosciuto”. È stato prontamente bloccato e perquisito: addosso gli stata trovata la collanina in oro della anziana “nascosta nella tasca del pantalone”. Ad avvenute dimissioni, l’anziana è stata ricevuta in caserma dai carabinieri che le hanno restituito la collanina. Il magistrato della Procura di Monza ha disposto nei confronti dell’arrestato il processo per direttissima.