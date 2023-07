Ancora una rapina a mano armata in farmacia a Brugherio

Farmacie di Brugherio sotto attacco. Non sono pasdsati neanche venti giorni dalla rapina ai danni della farmacia “San Damiano” di viale della Vittoria, che i malviventi hanno subito voluto “replicare” la sceneggiatura di un cliché che comincia a dare qualche pensiero alla categoria dei farmacisti. Questa volta ad essere presa di mira è stata la “Farmacia Moncucco”, di via San Maurizio al Lambro. Le fasi sono sempre le stesse. Uno sconosciuto è entrato nei locali evidenziando una pistola che teneva nella cintura dei pantaloni. Protetto da un cappuccio in testa e da una sciarpa che gli nascondeva il viso ha subito fatto capire le sue intenzioni. Tutto il personale presente a quel punto non ha potuto fare altro che fermarsi e aspettare che il rapinatore, sotto la minaccia dell’arma, che comunque sembra che non abbia mai estratto, facesse capire le sue intenzioni.

Ancora una rapina e la fuga in bici con mille euro

E il delinquente non si è fatto attendere chiedendo che gli venisse consegnato tutto il denaro contenuto in cassa, circa un migliaio di euro. Dopodiché sempre lasciando intendere di essere in possesso di una pistola, è uscito e saltato in sella ad una bicicletta che aveva lasciato fuori dalla farmacia si è dato alla fuga. Dal personale della farmacia è stato immediato l‘allarme lanciato ai carabinieri che sono arrivati in brevissimo tempo. Raccolte le informazioni e la descrizione del rapinatore, dai militari è stato immediatamente effettuata un’accurata perlustrazione del territorio sperando di individuare l’autore dell’ennesimo crimine. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il criminale non è escluso che abbia abbandonato la bicicletta da qualche parte per poi far perdere le proprie tracce.