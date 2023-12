Anche a Macherio, nel 2024 saranno assegnate le borse di studio per gli studenti meritevoli

Il Comune di Macherio lancia le borse di studio. «L’8 dicembre 2024, compleanno della biblioteca, saranno attribuite le borse di studio per l’anno scolastico 2023/2024- spiega Valeria Cassanmagnago, consigliere delegato alla scuola per il Comune di Macherio- saranno date ai ragazzi che finiscono il primo ciclo di studi (ex diploma di terza media) e quelli che finiscono il secondo ciclo di studi (ex maturità). Uscirà un bando, ovviamente, sul sito del Comune, dove si potranno mandare le domande e tutta la documentazione necessaria. Abbiamo ipotizzato che le richieste si faranno dal 1 al 30 settembre 2024». Una novità importante per tutti gli studenti meritevoli. Le borse di studio saranno concesse dal Comune di Macherio in collaborazione con i commercianti o aziende del territorio e non. Nel bando saranno riportati gli importi precisi delle borse di studio, ma sono già noti i requisiti per la partecipazione: residenza anagrafica nel comune di Macherio, frequentazione di scuole statali o paritarie – iscrizione ad una scuola superiore (per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado) e immatricolazione in una Università o scuola di pari grado (per quello che riguarda le secondarie di secondo grado); per la secondaria di primo grado votazione 9/10 – 10/10 o 10/10 con lode, per secondaria di secondo grado 99/100 – 100/100 – 100/100 lode (se non ci fossero queste votazioni, si tengono in considerazione i 98/100).