Alessandro Borghese a caccia del ristorante chic di Monza, va in onda la puntata brianzola

È finita l’attesa per scoprire l’ottava puntata di “4 ristoranti” dello chef Alessandro Borghese che ha fatto tappa a Monza a degustare i piatti tipici della cucina brianzola per trovare il ristorante chic. Da domenica 4 febbraio verra trasmessa su Sky la puntata girata (lo scorso novembre) dal noto cuoco nella città di Teodolinda dove si sono sfidati quattro locali monzesi.

Alessandro Borghese e la tradizione culinaria brianzola

“Lo so! Siete molto curiosi di vedere Monza, vero? Mi avete sommerso di domande:Hanno seguito la tradizione o hanno optato per un tipo di cucina diversa da tutto? Risotto alla “monzese”… Cassoeula, Torta paesana…e tanto altro, alla ricerca per miglior ristorante chic di Monza” ha fatto sapere attraverso i suoi canali social Borghese.