Albiate: scritte sui muri, blitz anarchico in paese

Scritte con vernice rossa inneggianti Stalin e contro il governo: imbrattati i muri di Albiate. È soprattutto nella zona di via Trieste che è visibile il risultato di un blitz di stampo anarchico che ha lasciato segni sui muri di edifici pubblici e privati, sporcati da scritte di stampo politico. Sui muri del centro di Albiate sono comparse anche alcune scritte che richiamano un preciso periodo storico: “Colpirne 100 nessuna velleità pedagogica”.

Messaggi che portano la firma di una “A” cerchiata, il simbolo più famoso di tutto il movimento anarchico. Le scritte sono state immediatamente notate dai cittadini che hanno segnalato il fatto.

Albiate: scritte sui muri, nel 2021 l’episodio No Vax

L’episodio di imbrattamento con vernice rossa riporta alla mente quanto accaduto ad Albiate nel dicembre 2021 quando le mura del cimitero cittadino furono sporcate da scritte No Vax: “Vaccino uccide”, “salvate i bambini”, e ancora “green pass =nazismo” e “il governo mente”. Furono queste le scritte comparse sul muro perimetrale del camposanto. Ignoti allora come oggi avevano agito nella notte; ad accorgersi delle scritte – impresse con bomboletta spray di colore rosso – sono stati alcuni residenti della zona. Scritte che ancora una volta, quindi, sono comparse nel piccolo comune brianzolo e che hanno generato rabbia e una comprensibile reazione di sdegno verso scritte che, in parte, nelle ultime ore sono state cancellate.