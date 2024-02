Incendio a un condotto di aspirazione fumi in un capannone nella notte del 22 febbraio, attorno all’1.20, ad Albiate, in via San Carlo. Sul posto si sono portate squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza con un’autopompa da Seregno Permanenti e volontari, un carro soccorso da Desio, un’autoscala e un’autobotte dalla sede centrale di Monza. L’intervento è durato oltre due ore. Non sono stati segnalati feriti.