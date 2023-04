Albiate: ecco il video-invito dei Legnanesi alla Sagra di San Fermo (e tutto il programma)

San Fermo 2023: manca poco al via della 414esima edizione della Sagra di Albiate. L’associazione “Amici di San Fermo” ufficializza il calendario degli eventi che animeranno la bella stagione a partire dal mese di maggio. Grande ritorno dei Legnanesi, ampio spazio alla musica di vario genere, spettacoli di danza, sfilata di moda sotto le stelle e il parco cittadino di Villa Campello che si conferma location privilegiata degli appuntamenti.

Sagra di San Fermo di Albiate: da maggio ai Legnanesi

La Fiera Zootecnica si terrà martedì 8 agosto. Il via è previsto domenica 14 maggio con “In bici con la mamma”, occasione pensata per celebrare la festa della mamma con ritrovo alle 14.30 in Villa Campello, cui farà seguito una simpatica escursione in bici per le vie del paese aperta alle famiglie che si concluderà nel parco comunale con merenda e uno spettacolo. Si prosegue con un ricco mese di giugno: mercoledì 7, alle 21, appuntamento da non perdere in chiesa parrocchiale dove il coro statunitense “Allegro Choirs of Kansas City” regalerà una performance suggestiva; venerdì 9 giugno, alle 21, grande ritorno nel parco per I Legnanesi (che hanno regalato agli Amici di San Fermo anche un primo speciale per lanciare l’appuntamento).

Teresa, Mabilia e Giovanni tornano con il nuovo spettacolo dal titolo “Sogni”. Prevendite al via I biglietti si acquistano tutti i sabato mattina, al gazebo degli Amici di San Fermo: dalle 9 alle 12 in zona mercato ad Albiate. Sarà possibile acquistare i biglietti anche in settimana presso la tabaccheria in piazza Conciliazione.

Sagra di San Fermo di Albiate: dai Legnanesi alla sagra

Si prosegue poi con una doppia serata nel parco comunale: venerdì 16 e sabato 17 giugno, alle 21, spettacolo di danza classica, moderna e pop “Magic Crazy World”con le “Scarpette Rosa” di Wilma Fossati. L’ultimo sabato di giugno, il 24, appuntamento con la sfilata di moda.

Si va così a luglio: sabato 1 in Villa Campello ecco l’associazione culturale Gruppo Teatro l’Agorà con lo spettacolo dialettale “Tuta culpa della Margherita”, mentre sabato 8 sarà la volta dello spettacolo di musica moderna con la partecipazione del soprano Sofia Maria Riva e del maestro Francesco Parravicini. A seguire, due appuntamenti esaltanti per chi ama la musica: venerdì 14 nel parco arriva la tribute band dei Queen, mentre giovedì 27 sarà di scena “Il colore dei pensieri”, cover band dei Pooh.

Il mese di agosto sarà quello della Sagra, gli organizzatori stanno definendo i dettagli degli eventi che si snoderanno tra il 5 ed il 7 agosto, martedì 8 si terrà la Fiera Zootecnica nel parco. “Ci siamo, manca poco al via dell’edizione 2023 – dichiara il presidente degli “Amici di San Fermo”, Sergio Sala – quest’anno possiamo vantare nuove figure nell’associazione e siamo felici del ritorno dei Legnanesi coi quali ci piacerebbe instaurare un rapporto a lungo termine, ma non mancheranno tanti eventi pensati per tutte le età”.