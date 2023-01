Albiate, Caprotti con la Fondazione Venosta dà una mano a chi si trova in difficoltà

Attraverso la Fondazione Guido Venosta, da lui presieduta, l’imprenditore albiatese Giuseppe Caprotti promuove e finanzia risposte concrete a chi oggi si trova in difficoltà. “Spazio aperto al servizio della Comunità” è il progetto che, a fine 2022, promosso dalla cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi in collaborazione con la Fondazione Venosta, nella città di Milano si rivolge a tutti coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economico-sociale, anche solo temporanea, dalla quale non riescono a riemergere (necessità di prendersi cura di un parente anziano, assistenza a domicilio, la conciliazione tra la vita privata e quella lavorativa, la debolezza emotiva e psicologica, la difficoltà economica-finanziaria di una famiglia mono reddito, la ricerca di una casa o di un lavoro).

Albiate, con Fondazione Venosta dato aiuto a 280 persone in due mesi

Sono a disposizione quattro spazi dove le persone possono richiedere informazioni su procedure, requisiti, opportunità da attivare in base alla situazione specifica; orientamento verso gli enti e/o servizi deputati ad accogliere ed elaborare le richieste; aiuto alla compilazione di modulistica e attivazione presso gli uffici territoriali competenti. Dal 7 ottobre al 2 dicembre 2022, nei quattro spazi e attraverso il numero unico, il progetto ha fornito supporto a 280 persone per un totale di circa 1200 prestazioni.

“Spazio Aperto al servizio della Comunità” solo una fra le tante azioni sociali di Caprotti

“Spazio Aperto al servizio della Comunità” è solo una fra le tante azioni sociali della Fondazione Venosta. Su Monza e Brianza, in collaborazione con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus e il Centro di servizio per il volontariato Monza, Lecco e Sondrio, prende parte a un progetto dedicato alla prevenzione e al sostegno delle nuove povertà ai tempi del Covid-19, con un finanziamento di 600 mila euro per 3 anni. E c’è poi il sostegno alle Comunità della Salute. Le Comunità sono uno dei tre partner (con Spazio Aperto Servizi e Il Minotauro) che la Fondazione Guido Venosta ha individuato per sostenere ed aiutare le persone più fragili, ben oltre il Covid.