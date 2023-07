Agrate: smonta i mobili dell’ufficio per farsi risarcire dall’ex socio

C’era un contenzioso in atto fra due ex soci di un’agenzia assicurativa di Agrate Brianza, un contenzioso che le parti non riuscivano proprio a definire. Confronti, rinvii, promesse mancate fino a che, il creditore, non ha deciso di andare per le spicce. E così, lunedì scorso, 10 luglio, armatosi di cacciaviti, qualche chiave inglese e chissà, magari anche di un avvitatore a batteria per far meno fatica, si è recato presso gli uffici della sua ex socia. E’ entrato, deve essersi tolto la giacca per essere più comodo e via. Ha cominciato a svitare e sbullonare i mobili aziendali che si trovavano nei locali con la ferma intenzione di portarseli via. Da ex socio conosceva probabilmente il valore dei mobili stessi che stava smontando e quindi, proprio per fare le cose giuste, si è guardato bene dall’essere esoso… Lui smontava tenendo bene il conto di quanto gli veniva.

Agrate: smonta i mobili e arrivano i carabinieri

Senonché ecco che, superata la sorpresa, la socia debitrice, per nulla disposta a cedere così facilmente, ha chiamato i carabinieri. “Mi stanno portando via i mobili dell’agenzia. Presto..”. I militari, giunti sul posto, hanno fatto ragionare l’uomo e lo hanno convinto a seguire le strade della legalità. Per l’ex socio creditore non è rimasto altro che ascoltare i consigli e vedere di trovare una nuova strategia.