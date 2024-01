Agrate Brianza piange la signora Giambelli

Omate piange Beatrice Verpa per tutti più nota come la signora Giambelli. La vedova 88enne viveva da tanti anni nella frazione di Agrate e da quasi cinque anni aveva perso il marito Valentino Giambelli noto imprenditore della Brianza specializzato nelle costruzioni edili ed ex presidente del Monza. Verpa lascia i figli Paola, Elio e Michele, i nipoti Anna, Giada, Samuele e le nuore Elsa e Clarice. I funerali avranno luogo nella chiesa di Omate mercoledì 10 gennaio alle 10.

Agrate piange la signora Giambelli e il cordoglio del Monza

La propria vicinanza è stata espressa anche alla squadra biancorossa del Monza. “AC Monza partecipa al dolore per la scomparsa di Beatrice Verpa, moglie dell’indimenticato Presidente biancorosso Valentino Giambelli – ha fatto sapere la società sportiva -. Particolarmente addolorato e vicino a tutta la famiglia Adriano Galliani, legato da un forte rapporto di stima e grande amicizia a Valentino Giambelli, con cui ha vissuto anni emozionanti dal 1975 al 1985 ai vertici del Club”.