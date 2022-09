A scuola senza mascherine, a Lentate il Comune ha installato ionizzatori in tutte le ottanta classi

E’ tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico. Dopo un’estate di lavori, che hanno visto cantieri e novità, le classi e i plessi scolastici lentatesi sono pronti all’esame che li attende lunedì mattina, quando la campanella suonerà e sui banchi di scuola torneranno gli studenti delle primarie e delle secondarie. “Il mio augurio è che la pandemia, dopo questi due anni difficili, ci consenta di programmare e soprattutto realizzare i tanti eventi e programmi che abbiamo intenzione di realizzare coinvolgendo gli studenti, le classi e le scuole di Lentate – ha spiegato Domenico Pansera, assessore all’istruzione – Parlo del teatro, delle iniziative che coinvolgono i più piccoli e che negli ultimi due anni non si sono potute organizzare per via delle classi bolle”.

A Lentate ionizzatori in tutte le scuole: “Investimento importante”

Il tradizionale saluto e benvenuto in classe da parte dell’amministrazione comunale quest’anno verrà anche pubblicato su “Il punto” il periodico edito dal comune che andrà in tutte le case dei cittadini lentatesi. Dopo due anni, l’apertura dell’anno scolastico dovrebbe essere nel segno della normalità: mascherine, distanziamento ed altri provvedimenti per limitare la diffusione del covid sono stati, almeno per il momento, aboliti a livello nazionale. Proprio in questo settore il comune di Lentate sul Seveso ha fatto un investimento importante installando durante l’estate in tutte le 80 classi dei diversi plessi scolastici di elementari e medie, gli ionizzatori fissi: si tratta di dispositivi che purificano l’aria all’interno della classe.

A Lentate ionizzatori nelle aule, lavori anche alle scuole medie

Un investimento che permette sicuramente di affrontare, dal punto di vista sanitario, con maggiore tranquillità i prossimi mesi invernali. A questa spesa si aggiungono invece i lavori che nei mesi estivi hanno riguardato il plesso delle scuole medie. “In questi giorni è stato realizzato nel parcheggio delle scuole medie un camminamento protetto, per permettere di raggiungere in sicurezza l’ingresso della scuola – ha spiegato invece Matteo Turconi, assessore ai lavori pubblici – E’ un provvedimento temporaneo in attesa invece dell’ampliamento del parcheggio”. Sempre per il plesso delle medie durante la stagione estiva è stato completato il secondo lotto di lavori che ha visto il completamento del restyling della struttura. Sono stati eseguiti lavori per il completamento delle facciate, con la realizzazione delle coibentazione e del cappotto termico, del cortile interno e della palestra