A Monza code per il ritiro dei sacchi dei rifiuti, il consigliere Maffè: “Servizio da migliorare”

Lunghe code, orari di apertura ridotti, fraintendimenti sulla distribuzione dei sacchi di diverso colore per la raccolta differenziata dei rifiuti: sono parecchi i disagi elencati dai monzesi che a fine agosto sono andati al centro servizi dell’Impresa Sangalli in via Carrà. Tra loro non pochi erano convinti di poter ritirare non solo quelli rossi.

Ritiro sacchi differenziata a Monza, le critiche di Maffè e la risposta dell’assessore

Le loro segnalazioni sono state portate in consiglio comunale dal forzista Piefranco Maffè: “La raccolta dei rifiuti – ha commentato – rimane una spina nel fianco per la città come dimostrano le tantissime lamentele raccolte nei giorni scorsi. Se riuscissimo ad ampliare gli orari, a organizzare la distribuzione anche in punti decentrati e a dare qualche indicazione in più forniremmo un servizio utile che farebbe risparmiare tempo ed eviterebbe le code e le proteste”. “L’appalto – ha replicato l’assessora all’Ambiente Giada Turato – prevede una sola distribuzione dei sacchi rossi all’anno: noi ne abbiamo introdotte altre e abbiamo consentito di aprire ogni mese il centro della Sangalli. Possiamo, comunque, studiare una modalità più opportuna”.

Monza: da lunedì 18 settembre estensione pulizia strade con sistema misto

Da lunedì 18, intanto, la sperimentazione per la pulizia delle strade con sistema misto si estenderà ai quartieri San Biagio-Cazzaniga, Centro, San Gerardo, Sant’Albino e Libertà: gli automobilisti dovranno prestare attenzione ai cartelli per capire in quali vie saranno revocati i divieti di sosta negli orari di passaggio dei mezzi della Sangalli e in quali, invece, resteranno in vigore. Le limitazioni saranno rimosse nelle arterie più larghe o che consentono agli operatori di utilizzare le lance e i soffiatori per rimuovere polvere e i rifiuti anche sotto i veicoli parcheggiati.