A Macherio c’è “Diversamente giovani”: giochi, musica e passeggiate, tutta vita per la terza età

Il chiaro obiettivo è di aiutare gli anziani, molti dei quali abituati a vivere una parte della propria vita in una condizione di solitudine, a frequentare luoghi di socialità e trascorrere pomeriggi in compagnia. Il Comune di Macherio, grazie al fattivo apporto dei Volontari Civici, rilancia l’iniziativa “Diversamente giovani” che con la collaborazione della Cooperativa La Grande Casa e il Cpf, ha lo scopo di far vivere appieno il periodo della terza età, attraverso di condivisine ed aggregazione.

L’iniziativa del comune di Macherio per gli anziani

Dal 23 febbraio e sino al 15 giugno, una volta al mese, al Cpf (Centro per la Famiglia) di via Visconti di Modrone 43 a Macherio,a pochi passi dal municipio, lo spazio comunale si apre a giochi, musica, ricordi e passeggiate. Per i “Diversamente giovani” sarà possibile incontrarsi per passare qualche ora insieme dalle ore15 al Centro per la Famiglia dove i Volontari Civici saranno di supporto ad attività di animazione e momenti di relax, tra chiacchiere e divertimento.

Macherio: dal 23 febbraio, una volta al mese, i pomeriggi al Cfp

Nel sempre più lungo periodo della terza età, ad accomunare molti di loro c’è il desiderio di stare insieme semplicemente chiacchierando e raccontando un po’ di sé. Una volta al mese, da giovedì 23 febbraio, il Cpf apre le proprie porte una volta al mese per pomeriggi dedicati ai testimoni del nostro passato che possono trovare un luogo per raccontarsi ed ascoltare, per dialogare coi coetanei e stare in compagnia. Momenti di spensieratezza per distogliere per qualche ora il pensiero dai problemi quotidiani ed evitare che la solitudine diventi un problema.