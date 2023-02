Green Project del Family Cai Macherio-Vedano: lezione spettacolo sugli obiettivi di Agenda Onu 2030

Parte il nuovo progetto di educazione ambientale Family Cai Macherio-Vedano. Dopo “Nelle squame di una trota”, e “Un Passo leggero” la declinazione 2023 di #nonrifiutarti è: Green Project. Il progetto di quest’anno nasce come quelli passati dalla stretta e proficua collaborazione con la Cooperativa sociale Ecosviluppo e con Fatti di Montagna.

Coinvolto anche Biassono: lezione di Mara Moschini e Marco Cortesi

Fondamentale il sostegno di Brianzacque. Patrocinano il progetto i Comuni di Macherio, Vedano al Lambro e Biassono, territori coinvolti attivamente con le scuole (coinvolte tutte le classi secondarie di secondo grado, dal 13 al 17 febbraio a Vedano al Lambro e Macherio, dal 20 al 22 a Biassono) dove si tiene la lezione-spettacolo a distanza con Mara Moschini e Marco Cortesi (registi di “Nelle squame di una trota”) che hanno approntato un vero e proprio micro-set televisivo di qualità che affronta 5 grandi cammini di indagine relativi agli obiettivi Agenda Onu 2030: riscaldamento climatico, inquinamento da plastica, spreco alimentare, tecnologia e ambiente, difesa degli ecosistemi.

Chiamata all’azione degli studenti perché diventino paladini dell’ambiente

Al termine, ci sarà una sorta di “chiamata all’azione”: i ragazzi diventano paladini dell’ambiente ritrovandosi in gruppo in orario extrascolastico. La promozione della campagna #nonrifutarti diviene l’obiettivo delle giovani menti che vorranno cimentarsi nel progettare e realizzare uno o più eventi. Ragazze e ragazzi cercheranno di portare la propria comunità a riflettere ed agire sui temi identificati. La realizzazione dell’evento o azione, ciascun gruppo nel proprio comune, si prevede per fine maggio inizio giugno. Così, di idea in idea, di azione in azione, il sogno sarà un evento finale in occasione della Giornata regionale delle montagne (domenica 2 luglio). Saranno messe a confronto le varie realtà partecipanti in un grande momento celebrativo dell’intero progetto.