A Limbiate il “Patentino Cane Cittadino”: corso gratuito in tre giornate teorico-pratiche

Diffondere la cultura cinofila apprendendo le principali regole di una corretta conduzione del cane in città. È l’obiettivo del “Patentino Cane Cittadino”, progetto proposto dal Centro Cinofilo Kanikaze Asd- Aps di Limbiate con la collaborazione del Comune, giunto quest’anno alla seconda edizione. La conduzione del nostro amico a quattro zampe in ambito urbano deve essere consapevole e responsabile perché riguarda la sicurezza di tutti i cittadini; essere rispettosi nei confronti del cane stesso significa infatti essere rispettosi della comunità in cui si vive.

Limbiate, il corso per imparare a gestire l’amico a quattro zampe

Tutti i cittadini limbiatesi possono imparare a gestire il rapporto con il proprio cane per migliorare il suo inserimento nella società e il suo legame tanto con gli altri animali quanto con gli umani. “Al nostro animale oggi chiediamo di sapersi adattare alle situazioni sociali più disparate e di comportarsi in modo adeguato a tali contesti. È necessario pertanto saperlo educare correttamente, rispettando i suoi bisogni etologici, ma anche le altre persone” dichiarano gli organizzatori del corso completamente gratuito a cui possono partecipare sia i binomi (uomo-cane), che gli uditori, ovvero chi ancora non ha un cane, ma è interessato a capirne di più sul mondo dei cani.

Il corso sarà svolto su tre giornate teorico-pratiche che si svolgeranno il 9, 18 e 25 febbraio. Per questioni organizzative è richiesta l’iscrizione entro il 15 gennaio 2024. Info e adesioni: www.kanikaze.it oppure 351.6740076.