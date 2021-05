Sold out in poche ore il concerto di riapertura della Villa reale di Monza Posti esauriti per il concerto dei Cameristi della Scala in programma nella serata del 29 maggio alla Villa reale di Monza, primo atto della riapertura della Reggia dopo il divorzio dal concessionario.

Tutto esaurito in meno di un giorno per il concerto di riapertura della Villa reale: l’esibizione dei Cameristi della Scala in programma nell’avancorte della Reggia sabato 29 maggio è andata sold out in poche ore nella giornata di martedì 25, il giorno dopo l’annuncio della Regione dell’apertura delle prenotazioni.

LEGGI la riapertura della Villa reale

Nel tardo pomeriggio di martedì il sito di Mailticket.it, al quale è stata affidata la distribuzione degli accessi, non ne dava più disponibili. A dire il vero già nella metà della mattinata, poco dopo l’apertura delle prenotazioni, i posti rimasti erano già pochi: quasi nessuno davanti al palco, sistemato dietro la fontana prima dell’ultimo cancello della Villa, pochi sul lato delle Cavallerizze e delle Serre reali, di più davanti alla fontana.

Nella serata, comunque, speranze finite per chi aveva pensato di partecipare al concerto della Scala che sarà l’ouverture (nuova) della Villa reale nella gestione pubblica dopo il divorzio (non senza strascichi) dal concessionario privato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA