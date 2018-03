Musica: tutto esaurito al parco di Monza per il Tomorrowland di luglio 2018 Di certo per ora c’è che sarà il 28 luglio al parco di Monza e che è già tutto esaurito. Il Tomorrowland 2018 ha sbancato i botteghini in prevendita, a cinque mesi dall’evento.

Di certo per ora c’è che sarà il 28 luglio al parco di Monza e che è già tutto esaurito. Il Tomorrowland 2018 ha sbancato i botteghini in prevendita, a cinque mesi dall’evento: senza che ancora siano stati comunicati i nomi degli artisti presenti. Solo, genericamente, “dj nazionali e internazionali e live streaming”.

Giovedì a poche ore dall’apertura delle prevendite, Unite With Tomorrowland Italia ha fatto registrare il sold out: una presale accessibile solo a coloro che in questi giorni si erano pre-registrati sul sito www.tomorrowland.com. O per lo meno, che erano riusciti a farlo collegandosi al sito frequentatissimo fin dalle prime ore. Venerdì 2 marzo, quindi, non saranno in vendita altri biglietti per l’Italia, diversamente da quanto comunicato in precedenza.

«Con questo veloce sold out ci avete dimostrato che siete in migliaia a condividere il nostro entusiasmo per Unite. Speriamo di riuscire ad accontentare anche qualche fan in più rimasto senza biglietto…to be continued» affermano dalla società italiana organizzatrice 5 Guys Company.

Lo show dedicato alla musica elettronica e dance (vietato ai minori di 18 anni) il 28 luglio arriva in città e in contemporanea in Libano, Malta, Messico, Spagna, Taiwan e Abu Dhabi alternando le line up al collegamento via satellite con la “casa madre” di Boom in Belgio.

Gli artisti che si esibiranno sul palco del Parco di Monza e quelli che verranno trasmessi in diretta streaming in tutti gli eventi Unite, saranno svelati nelle prossime settimane.



