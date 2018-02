Al parco di Monza arriva Tomorrow Land, il festival della musica dance ed elettronica Il 28 luglio al parco di Monza la prima volta in Italia di Tomorrow Land, il più celebre festival di musica Edm (elettronica e dance) del mondo. Vietato ai minori di 18 anni.

Al parco di Monza arriva Tomorrowland, il festival internazionale della edm, l a musica elettronica e dance: è questa la risposta al congedo (forse temporaneo) dei mega concerti in autodromo. Un debutto assoluto, annunciato nella giornata di martedì 20 febbraio: il 28 luglio la rassegna arriva in città e sarà in contemporanea in Libano, Malta, Messi, Spagna, Taiwan e Abu Dhabi.

“La scorsa estate 400mila visitatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a Boom (Belgio) alla doppia edizione di Tomorrowland: in contemporanea oltre 100mila persone di sette nazioni differenti hanno vissuto la stessa magica esperienza in una maniera differente - si legge nell’annuncio - . E sarà così anche quest’anno. Sabato 28 luglio 2018, sette edizioni eccezionali di Unite With Tomorrowland collegheranno Tomorrowland con Abu Dhabi, Italia, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan, alternando le loro straordinarie line up al collegamento via satellite con Boom”.

Da martedì 20 febbraio sono aperte le pre-registrazioni per accedere alle prevendite Early Bird per l’evento al Parco di Monza, che saranno successivamente acquistabili dal 28 febbraio per 24 ore. È possibile effettuare le pre-registrazioni per i biglietti di UNITE With Tomorrowland sul sito www.tomorrowland.com, dove sono indicate tutte le informazioni in merito ai sette eventi, incluse le date di vendita dei biglietti. Chiunque si registra adesso sarà in pole position quando partirà la vendita vera e propria. L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.

