Ecco “Paesi che vai”: domenica su Rai 1 la puntata sulle Ville di delizia di Monza e Brianza La puntata di “Paesi che vai” registrata a Monza e in diversi luoghi della provincia nel mese di dicembre è in programma domenica 27 marzo alle 9.40. È la puntata che porta lo spettatore alla scoperta delle Ville di delizia della Brianza.

Le ville di delizia della Brianza arrivano su Rai 1 nel primo weekend di primavera. La puntata di “Paesi che vai” registrata a Monza e in diversi luoghi della provincia nel mese di dicembre è in programma domenica 27 marzo alle 9.40.

LEGGI Riprese in Brianza per “Paesi che vai”: le Ville di delizia vanno in tv

Il conduttore Livio Leonardi porterà gli spettatori alla scoperta dei gioielli architettonici del territorio: partendo dal parco di Monza e dalla Villa reale, il viaggio continua a Cesano Maderno per “un salto indietro nel tempo” alla corte di Bartolomeo III Arese “per scoprire le abitudini e la storia della famiglia a capo del Senato milanese nella metà del 1600”. Poi Desio nella villa costruita dal Marchese Cusani con le stanze tutte diverse tra loro per emulare il lusso della Reggia di Monza, gli affreschi della Chiesa di San Vittore a Meda, all’interno di villa Antonia Traversi per la “Cappella Sistina della Brianza”, Villa Borromeo d’Adda e Villa Spalletti Trivelli (“La Cazzola”) ad Arcore. C’è anche lo sconfinamento a Bollate in Villa Arconati, la famosa “piccola Versailles”.

Monza era già stata protagonista nel marzo 2021 con una puntata dedicata che aveva fatto registrare ottimi ascolti.

“Paesi che vai... luoghi, detti, comuni...” è un programma consolidato nel palinsesto di Rai Uno ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi. È patrocinato dal Ministero della Cultura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA