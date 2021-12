Riprese in Brianza per “Paesi che vai”: le Ville di delizia vanno in tv Le ville di delizia della Brianza vanno in televisione su RaiUno. Mercoledì le telecamere si sono notate ad Arcore per le riprese della trasmissione “Paesi che vai” condotta da Livio Leonardi.

Le ville di delizia della Brianza vanno in televisione su RaiUno. Le bellezze architettoniche del territorio sono le protagoniste delle riprese della trasmissione “Paesi che vai” condotta da Livio Leonardi per raccontare l’evoluzione non solo nell’architettura e nello stile, ma anche nell’utilizzo: pensate nel XVI secolo per accogliere la nuova nobiltà milanese, si trasformarono in salotti letterari e centri culturali e oggi in gran parte sono gestite dalla pubblica amministrazione o da fondi che collaborano con il Ministero della Cultura.

Mercoledì le telecamere si sono notate ad Arcore nel parco della Villa Borromeo per Villa Borromeo D’Adda e per Villa Spalletti Trivelli, qui nota come “La Cazzola”, “dove si verrà invitati a bere un tè con le nobildonne dell’ottocento”, dice una nota della produzione.

Il canovaccio muove dal Parco di Monza per andare a Cesano Maderno, dove, “con un salto indietro nel tempo, i telespettatori verranno accolti alla magnifica corte di Bartolomeo III Arese, per scoprire le abitudini e la storia della famiglia a capo del Senato milanese nella metà del 1600”.

Poi a Desio nella villa costruita dal Marchese Cusani con le stanze tutte diverse tra loro per emulare il lusso della Reggia di Monza.

E poi gli affreschi della Chiesa di San Vittore, a Meda, all’interno di villa Antonia Traversi per la “Cappella Sistina della Brianza”, e sconfinamento a Bollate in Villa Arconati, la famosa “piccola Versailles”.Ma anche la Brianza come set per molti film interpretati da Adriano Celentano

“Paesi che vai” va in onda ogni domenica dalle 9.40 alle 10.30 su RaiUno.

