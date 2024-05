Camparada: la Protezione Civile spegne 20 candeline

Vent’anni sono passati da quando Romeo Dorin ha fondato la Protezione Civile proprio a Camparada ed ora passato tutto questo tempo sono cambiate tante cose, ma l’entusiasmo è quello del primo giorno. Tra l’altro le tute gialle con i suoi circa 20 volontari non si occupa più solo di Camparada, ma anche di Lesmo e Correzzana e l’associazione è diventata un punto di riferimento per il territorio insostituibile sia nelle emergenze, sia nelle manifestazioni pubbliche.

Camparada: la Protezione Civile e la grande festa

Domenica 12 maggio è stata festa grande per il sodalizio, che ha iniziato la cerimonia con la messa a Correzzana, dove il parroco don Mauro Viganò ha anche benedetto i mezzi della Protezione Civile. alla presenza anche dei sindaci Marco Beretta di Correzzana e Mariangela Beretta di Camparada. Poi il corteo dei veicoli lungo le strade del territorio a sirene spiegate per annunciare il passaggio. Dorin una volta raggiunta la sede di via Colombo a Camparada ha voluto premiare gli altri gruppi di Protezione Civile presenti alla festa e le amministrazioni. La manifestazione si è conclusa con un pranzo e il tahlio della torta.