Monza in tv piace, boom di ascolti per Paesi che vai su Rai 1

Sembra che i monzesi non aspettassero altro che vederela loro città in tv. L’attesa puntata di Paesi che vai su Monza andata in onda domenica mattina su Rai1 ha fatto registrare lo share più alto dell’anno. Lo comunica con orgoglio l’onorevole concorezzese Massimiliano Capitanio, deputato Lega e Segretario della Vigilanza Rai.

“Domenica mattina su Rai1 l’avansigla è arrivata al 28.11%, mentre lo share medio della puntata è stato del 22.91% con 2.166.000 di spettatori in media. La copertura netta è arrivata a 4.741.000. Questi dati confermano la scelta vincente di rimettere in palinsesto la puntata, che qualcuno avrebbe voluto sacrificare al dibattito su Sanremo. Cultura e storia sono asset fondamentali per la tv di Stato e devono tornare anche in prima serata”, ha commentato.

Monza Paesi che vai su Rai 1: Livio Leonardi con il duomo alle spalle

La puntata era stata registrata a settembre 2020 e a qualche giorno dalla messa in onda, prevista per il 7 marzo, era stata tolta dal palinsesto per dare spazio a una trasmissione sul Festival di Sanremo. L’intervento di Capitanio aveva fatto riprogrammare la mattina riportando la Monza storica raccontata da Livio Leonardi in tv. Evidentemente per il piacere dei monzesi.

Monza Paesi che vai su Rai 1

