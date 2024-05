Monza: il Binario 7 porta in scena “Oceano mare” di Baricco

Il teatro che esce dal teatro. Nel pomeriggio di sabato scorso chi passeggiava nel centro di Monza avrà notato ai piedi dell’arengario alcuni attori che provavano le loro parti di “Oceano Mare”, lo spettacolo in programma al Binario 7 dal 16 al 19 maggio come nuova produzione della compagnia teatrale di via Turati.

Prima di essere rappresentata sul palco, l’opera di Alessandro Baricco sarà fatta conoscere alla città in una serie di appuntamenti. Il primo è fissato per venerdì 10 maggio alle 18.45 in biblioteca civica (ingresso gratuito). Per l’occasione gli attori della nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7 e Scuola Teatro Binario 7 leggeranno alcuni passi del romanzo uscito nel 1993, vincitore del Premio Viareggio, e presenteranno l’adattamento teatrale curato da Valentina Paiano e Corrado Accordino (che sono anche i registi).

Monza: il Binario 7 e “Oceano mare”, prove aperte e debutto

Le prove di Oceano mare al Binario 7

Il giorno successivo, sabato 11 alle 11, tutto il cast incontrerà il pubblico al Libraccio di via Vittorio Emanuele per raccontare il lavoro di preparazione dello spettacolo. Martedì 14 alle 20.30 sarà possibile assistere a teatro alle prove dello spettacolo. Gli ultimi ritocchi in attesa della rappresentazione. Anche in questo caso si può partecipare gratuitamente ma occorre prenotarsi inviando una mail all’indirizzo proveaperte@binario7.org.

Domenica 19 maggio, al termine dell’ultima replica prevista alle 16, smaltite le emozioni e le tensioni delle giornate di debutto, Corrado Accordino, Valentina Paiano e gli attori si fermeranno per fare quattro chiacchiere insieme agli spettatori e a rispondere alle loro domande e curiosità. Oceano Mare prima ancora di essere rappresentato ha vinto una grande sfida: nel cast ci sono due bravissime allieve dei corsi adolescenti della Scuola Teatro Binario 7.