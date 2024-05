Albiate: i Legnanesi per Aspettando San Fermo che compie 25 anni, il video-appello al pubblico

«Ciao a tutti. Il 31 maggio saremo ad Albiate, in Villa Campello. Me racumandi. Anche perché si festeggiano i 25 anni dell’associazione…auguri!». È il simpaticissimo messaggio di Teresa, Mabilia e Giovanni, ovvero la famiglia Colombo più famosa d’Italia: i “Legnanesi”.

Albiate: i Legnanesi per Aspettando San Fermo che compie 25 anni, appello sui canali della Sagra

Il trio comico ha lanciato dai canali social della Sagra di San Fermo l’invito a non prendere impegni per venerdì 31 maggio, data in cui la compagnia teatrale dialettale torna nel grande parco di Villa Campello per lo spettacolo “Guai a chi ruba”, in scena dalle 21.

Albiate: i Legnanesi per Aspettando San Fermo che compie 25 anni, dove trovare i biglietti

I biglietti sono in vendita il sabato, dalle 9 alle 12, in zona mercato al gazebo dell’associazione Amici di San Fermo (che quest’anno compie 25 anni, come ricordano gli stessi “Legnanesi”, legatissimi al paese) e in settimana alla cartoleria “La Carta” di piazza Conciliazione (info 333 9378771).

Albiate: i Legnanesi per Aspettando San Fermo che compie 25 anni, un’amicizia consolidata

Un appuntamento, quello con lo spettacolo dei “Legnanesi”, che è entrato a far parte della più felice tradizione legata alla kermesse “Aspettando San Fermo” che nelle precedenti edizioni ha regalato ad Albiate incredibili sold out e applausi a scena aperta.

Le istrioniche avventure della famiglia Colombo stanno dunque per tornare sul palcoscenico open air del parco di Villa Campello, un’occasione per entrare col sorriso nell’edizione 2024 della Sagra cittadina.