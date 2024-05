Teatro e disabilità a Monza, Lì Sei Vero all’ottava edizione: spettacoli, laboratori e incontri

Torna Lì Sei Vero, il Festival nazionale di teatro e disabilità organizzato da Il Veliero Onlus, e per una settimana il Binario 7 si riempie di spettacoli, conferenze, laboratori e incontri. È l’ottava edizione, si comincia da martedì 21 maggio e il programma è stato presentato in Comune a Monza, che sostiene l’iniziativa. Presenti il sindaco Paolo Pilotto, l’assessore al Welfare Egidio Riva, il presidente dell’Associazione Il Veliero Onlus Alfredo Colina e Chicco Roveris, direttore artistico. Come già nella scorsa edizione, Ale e Franz saranno una marcia in più della manifestazione.

Teatro e disabilità a Monza, Lì Sei Vero all’ottava edizione

Teatro e disabilità a Monza, Lì Sei Vero all’ottava edizione: sette compagnie in concorso

L’evento propone un concorso riservato a compagnie teatrali formate da attori con disabilità e ad associazioni della provincia di MB e nazionali.

In concorso sette compagnie: Arance Impedite di Vimercate; I Satelliti di Pavia; MeTe Teatro di Ascoli Piceno; i bergamaschi “Saranno Famosi?” di Gandino; Ulisse di Roma; OFFicina delle variAZIONI di Carugate; Associazione Guardastelle, di Acireale Catania. Domenica 26 maggio alle 15 la proclamazione dei vincitori.

«Lì Sei Vero – commenta Egidio Riva – sarà una grande occasione per i ragazzi delle compagnie teatrali partecipanti, che avranno modo di vivere un’esperienza unica ed emozionante, ma è soprattutto un importante momento d’incontro e sensibilizzazione per la cittadinanza, in una realtà come Monza che già ha dimostrato e dimostra un costante impegno nell’inclusione e nella lotta alle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità».

Teatro e disabilità a Monza, Lì Sei Vero all’ottava edizione: dieci appuntamenti fuori concorso

Al Festival si aggiungono un totale di dieci appuntamenti fuori concorso con progetti e incontri di danza, conferenze rivolte a genitori e giovani studenti, rappresentazioni fuori concorso da parte di alcune scuole monzesi e dello stesso gruppo teatrale Il Veliero Monza.

Nel programma un omaggio alla musica e ai testi di Fabrizio De André, un adattamento in prosa di alcuni passaggi dell’Inferno di Dante Alighieri, a una rivisitazione di Robin Hood, una rappresentazione di storie del quotidiano per esaltare la bellezza della diversità, dell’accoglienza e dell’attenzione verso gli altri.

Il festival è realizzato con la collaborazione di CSV Monza Lecco Sondrio, del liceo scientifico Paolo Frisi e dell’Istituto Comprensivo Statale Anna Frank. Contribuiscono all’iniziativa Acinque, Brianzacque, Win-Tek, Farmacom Monza, Credit Agricole, Kaiko, Miflex e il Fondo Contrasto Nuove Povertà.