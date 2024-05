Monza: Santino Mapelli, la passione per l’arte in mostra a San Fruttuoso

Non ha alle spalle studi artistici. Ma questo non gli ha impedito di archiviare mezzo secolo di pittura. E “Cinquant’anni di pittura” è appunto il titolo della mostra dedicata a Santino Mapelli, 81 anni, autodidatta. L’artista monzese spazia dalla china all’acquarello, dai disegni a carboncino alla pittura ad acrilico. Ha iniziato quasi per gioco, per esporre sulle pareti di casa quadri a km zero. Cioè, realizzati da lui stesso.

Monza: Santino Mapelli, artista autodidatta

Ci ha preso gusto e, incoraggiato da amici e conoscenti, ha continuato a dare spazio alla sua fantasia. Vedere per credere: 19 i lavori esposti nella sede dell’Associazione culturale San Fruttuoso in via San Fruttuoso 6. Dopo l’inaugurazione di giovedì sera, l’esposizione sarà visitabile venerdì 10 maggio e sabato 11 (15-19) e poi domenica 12 maggio (10-13 e 15-19).