Triuggio, il Parco regionale della Valle del Lambro partecipa all’annuale edizione di “BioBlitz”

I cittadini della Valle del Lambro saranno protagonisti della ricerca scientifica grazie a “BioBlitz 2024”, l’evento di citizen science che ogni anno coinvolge nello stesso fine settimana molte aree protette della Lombardia, promosso da Area Parchi, con il contributo di Regione Lombardia. Il Parco regionale della Valle del Lambro anche quest’anno ha aderito, con la proposta di molte attività gratuite in programma venerdì 17 maggio, sabato 18 maggio e domenica 19 maggio. L’iniziativa, giunta alla nona edizione, invita tutti a ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale. Nel territorio protetto del Parco regionale della Valle del Lambro si potrà andare alla scoperta di erbe, fiori spontanei, insetti, anfibi, funghi, alberi, uccelli, orme, tracce e nidi grazie a escursioni guidate da esperti e dalle Gev, guardie ecologiche volontarie, per una vera e propria “maratona naturalistica”.

“BioBlitz”: il censimento delle farfalle sarà il focus

Possono partecipare a “BioBlitz” tutti i cittadini: bambini, giovani, adulti, universitari, appassionati e curiosi vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti. La presenza del pubblico e la partecipazione attiva sono elementi fondamentali del progetto: chi partecipa è coinvolto in attività a carattere scientifico, che contribuiscono in maniera diretta al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde. Il focus di questa edizione 2024 è dedicato al censimento delle farfalle ed è in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Torino. I partecipanti potranno anche fotografare gli esemplari individuati e condividerne le immagini sulla piattaforma iNaturalist.org, la banca mondiale della biodiversità. «Il nostro Parco conserva una biodiversità significativa ed è un luogo di incontro privilegiato con la natura animale e vegetale -sottolinea il presidente del Parco regionale della Valle del Lambro, Marco Ciceri-. Partecipiamo come sempre con grande impegno ed entusiasmo a “Bioblitz”, nel desiderio di coinvolgere i cittadini con iniziative adatte a tutti. Il nostro territorio protetto è un fondamentale strumento di promozione dei valori ambientali: con questa iniziativa diventa anche occasione per una divulgazione scientifica alla portata di tutti».

“BioBlitz”: la partecipazione agli eventi è gratuita, con prenotazione

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, con prenotazione. Le visite guidate sono a numero chiuso. Per iscriversi è necessario accedere al sito del Parco al seguente link https://www.parcovallelambro.it/bioblitz-2024-visite-guidate e compilare il form collegato a ogni singola uscita che interessa. Le attività potranno essere rinviate al fine settimana successivo in caso di maltempo.

“BioBlitz”: il programma della tre giorni di iniziative

Venerdì 17, sabato 18 e venerdì 24 maggio: attività al Parco di Monza (entrata Porta Monza-viale Brianza). Alle 21 serata con le lucciole. Escursioni guidate con le Gev (posti disponibili esauriti; chi si iscrive verrà inserito in lista di attesa). Sabato 18 maggio: attività a Naresso di Besana in Brianza (via Visconta, 75), con escursioni guidate da esperti, in collaborazione con il progetto di agricoltura sociale di Demetra onlus. Dalle 15.30 alle 18.00: “Ali colorate: ricerchiamo farfalle e altri tesori, passeggiando tra orti e prati”. Per tutto il pomeriggio stand del Parco con attività di riconoscimento fotografie e attività divulgative. Banco di vendita con prodotti dell’orto. Merenda offerta per tutti i partecipanti. Sarà possibile iscriversi anche sul posto, sino ad esaurimento delle disponibilità. In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a sabato 25 maggio. Attività a Erba, nell’azienda agricola La Runa (via Alserio, 25/b): alle 14.30, alle 15.45 e alle 17 escursioni guidate “Nel colorato mondo delle farfalle” della durata di un’ora circa. Alle 14.30, alle 15.45 e alle 17 attività per bambini con lettura di una storia a tema, laboratorio artistico “Crea la tua farfalla”, laboratorio di semina di fiori amici di api e farfalle (consigliati dai 3 ai 10 anni). Per tutto il pomeriggio stand del Parco con attività di riconoscimento fotografie e attività divulgative. Merenda offerta per tutti i partecipanti. Sarà possibile iscriversi anche sul posto, sino ad esaurimento delle disponibilità. In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a sabato 25 maggio. Domenica 19 maggio: attività all’Apicoltura Dell’Orto di Cazzano di Besana in Brianza (via San Clemente 12). Alle 11, alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30 escursioni guidate da esperti “Ali colorate: riconosciamo farfalle e altri impollinatori”della durata un’ora circa con passeggiata nei prati e censimento lungo il transetto delle farfalle. Per tutta la giornata stand del Parco con attività di riconoscimento fotografie e attività divulgative. Per tutto il giorno attività per famiglie e bambini realizzate da Apicoltura Dell’Orto con laboratori manuali a tema, visita all’apiario con degustazione, truccabimbi. Iscrizioni dal sito apicoltura Dell’Orto: https://mieledellorto.it/. Stand con prelibatezze gastronomiche per tutta la giornata con possibilità di pic-nic sul prato. Sarà possibile iscriversi anche sul posto, sino ad esaurimento delle disponibilità. In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a domenica 26 maggio. Attività alla Riserva Naturale del Lago di Montorfano (piazza Roma, Montorfano): alle 10 e alle 15 escursioni guidate da esperti in collaborazione con l’Associazione Il Gambero e L’Ontano “Nel colorato mondo delle farfalle”. Si tratta di una passeggiata lungo le rive del lago, per conoscere le farfalle più frequenti, con un esempio di monitoraggio nell’Habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine. Escursione adatta a tutti della durata 2 ore e 20 circa. Sarà possibile iscriversi anche sul posto, sino ad esaurimento delle disponibilità. In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a domenica 26 maggio.