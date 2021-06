Carlos França in panchina (Foto by Paolo Colzani)

Serie D: pioggia di gol e festa per il Seregno, Vis Nova Giussano salvo Finisce 4-4 allo stadio Ferruccio l’ultima di serie D del Seregno, in campo anche il mister - giocatore França. Nel girone B che ha consacrato gli azzurri si salva il Vis Nova Giussano.

Pioggia di gol al Ferruccio, spettacolo, festa e il titolo di capocannoniere per Alessandro, che ha concluso in bellezza con una doppietta. Tanto e anche di più nell’ultimo match della stagione del Seregno già promosso in Serie C: la squadra di Carlos França ha pareggiato 4-4 con lo Sporting Franciacorta e ha chiuso l’anno a 69 punti, cinque in più del Fanfulla e +14 su Nibionnoggiono e Casatese. E a cinque minuti dalla fine festa nella festa con l’ingresso in campo dell’allenatore nella veste di giocatore indossata fino a pochi mesi fa fino a un grave infortunio che ha chiuso la stagione sul campo. Anche due grandi occasioni per lui sul 4-3, prima del pareggio ospite nel recupero.

Nella giornata che ha riportato allo stadio i tifosi, anche se in numero ridotto causa restrizioni anticovid, anche la firma della convenzione che consentirà i lavori di adeguamento indispensabili per il campionato di serie C.

Nel girone B si salva il Vis Nova Giussano, vincitore con il Ponte San Pietro e in zona sicura a 39 punti, più quattro sulla retrocessione (Tritium e Scanzorosciate).

