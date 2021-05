Serie B, LIVE di Monza-Cittadella: il tridente pesante per la “remuntada” Il Venezia è la prima finalista: a Lecce finisce 1-1, veneti allo scontro decisivo per la A. Semifinale di ritorno allo U-Power, fischio d’inizio alle 20.45. Brocchi schiera dall’inizio Balotelli-Mota Carvalho-Boateng e torna al 4-3-3. Dopo il 3-0 dell’andata, ai biancorossi serve un identico risultato per pareggiare il conto e guadagnarsi la finale di playoff che mette in palio l’ultimo posto per la serie A

5’pt- Particolarmente pimpante l'avvio di Mota Carvalho, che ne salta due sulla sinistra ma si vede fischiare contro un fallo dubbio.



3’pt- C’è voglia di fare, in campo e sulle tribune. Per la prima volta quest’anno, partono cori in uno U-Power più pieno del solito. In campo, Monza già al tiro con Boateng. Pallone fuori misura



2’pt- Primi scambi con il Monza in avanti e Cittadella già duro nei contrasti: prima fallo su Boateng, ora su Colpani



1’pt- Tutto pronto, prima palla per il Cittadella, in maglia gialla. Partiti



Intanto arriva il risultato dell’altra semifinale: dopo il successo per 1-0 all’andata allo stadio Penzo, il Venezia ha strappato un pari a Via del Mare e si è guadagnato un posto nella finale di playoff. Al gol ospite di Aramu nel primo tempo ha risposto Pettinari, ma decisivo il rigore fallito da Mancosu per i padroni di casa, quando al triplice fischio mancavano 10 minuti. La prima finale si giocherà quindi domenica sera allo stadio Penzo di Venezia, dove il Monza si impose 2-0.

RILEGGI IL LIVE DAL “PENZO” DI VENEZIA

https://www.ilcittadinomb.it/stories/Sport/serie-b-il-live-di-venezia-monza-biancorossi-senza-la-difesa-titolare_1379728_11/



Così come Monzello, anche lo U-Power Stadium è tappezzato di “Crediamoci”. L’imperativo copre i seggiolini della tribuna, copre le maglie con cui stweard, addetti al botteghino e allo stadio accolgono i presenti.

GUARDA IL VIDEO

https://www.instagram.com/tv/CPGsGXQnqt_/?utm_source=ig_web_copy_link



Le formazioni.

Monza: Di Gregorio, Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto, Scozzarella, Frattesi, Colpani, Balotelli, Boateng, Monta Carvalho. A disposizione: Sommariva, Anastasio, Armellino, Barberis, Barilà, Bettella, D’Alessandro, D’Errico, Diaw, Donati, Gytkjaer, Ricci. All: Brocchi

Cittadella: Kastrati, Ghiringhelli, Perticone, Frare, Donnarumma, Iori, Proia, Gargiulo, D’Urso, Tsadjout, Baldini. A disposizione: Maniero, Beretta, Camigliano, Cassandro, Mastrantonio, Ogunseye, Pavan, Rosafio, Smajlaj, Tavernelli, Vita. All: Venturato



Monza scusa, stavo scherzando. È quello che la squadra direbbe, potesse farlo, in quest’immediata vigilia di semifinale di ritorno. Luci al Brianteo, allora, e fuoco dentro. Quello che Brocchi si è auspicato che i suoi giocatori oggi abbiano, per ribaltare il 3-0 con cui il Cittadella lunedì ha quasi estromesso i biancorossi dalla finale di playoff. Testa e cuore, ha ribadito il mister, metafora e sinonimo di quel “Crediamoci” con cui Galliani ha tappezzato Monzello nei giorni scorsi. Ma per far sì che le parole non siano retorica ma fatti, il Monza sa di dover ribaltare un risultato pesante nelle proporzioni e nei modi in cui è maturato. Oltretutto contro un avversario con cui mai, nella storia della serie cadetta, si era perso prima.

GUARDA IL PREPARTITA

https://fb.watch/5CovVFnve0/

Brocchi rinuncia a Maric, ormai da tempo fuori dal progetto, ed è costretto a lasciare sulla lista degli assenti anche Paletta, uscito dopo pochi minuti proprio nella sfida di andata. Ritorna Boateng, che aveva saltato l’ultima trasferta e che anche nel turno precedente con il Brescia era rimasto comodo in panchina. Ci si appella a tutto, in casa Monza, pur di sfatare anche la statistica: nel 74 per cento dei casi, infatti, la storia dice che chi ha vinto la gara di andata è poi approdato al turno successivo. Ma per dare la misura dell’impresa del Cittadella nei giorni scorsi, vale anche un’altra considerazione: nessuno, tranne la Salernitana ai playout con il Lanciano nel 2016 (4-1), aveva vinto con tre gol di scarto in una gara di post season, come hanno fatto i veneti contro il Monza.

Oggi il Monza spera anche in Davide Diaw, così a lungo atteso in questa seconda parte di stagione: soffiato alla Spal nelle ultime ore del mercato di gennaio, è stato il trasferimento invernale da copertina di tutta la B. Ma poi, sul campo, un solo gol con la maglia del Monza. Oltre che la rete annullata proprio a Cittadella lunedì pomeriggio. Lui che ha giocato 54 partite e segnato 20 gol con la maglia del Cittadella in Serie B (inclusi playoff) e ha realizzato la sua prima rete in cadetteria proprio contro i veneti, nel dicembre 2016, quando indossava la casacca della Virtus Entella. Certo, i numeri aiutano solo a ipotizzare quel che potrà accadere. Ed Enrico Baldini, mattatore del match di andata, lo ricorda meglio di chiunque altro: per lui, nella semifinale di andata, tre gol. Tanti quanti quelli realizzati in tutte le precedenti 58 partite di Serie B, tra regular season e playoff.

Ad arbitrare l’incontro sarà Juan Luca Sacchi di Macerata, che già ha diretto i biancorossi nel 3-0 contro la Salernitana del 30 dicembre scorso e nell’1-0 di Verona contro il Chievo il 20 febbraio. Due precedenti favorevoli per il Monza, insomma, giusto per tentare il terno al lotto delle previsioni. Accanto a lui, quest’oggi, Marco Bresmes di Bergamo e Davide Imperiale di Genova. Quarto uomo sarà Manuel Volpi di Arezzo. Al Var, Davide Ghersini di Genova e Sergio Ranghetti di Chiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA