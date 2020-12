Serie B, il LIVE di Venezia-Monza: Carlos Augusto e Mota Carvalho, è 0-2 Un Monza convincente stende il veneti e porta a casa tre punti meritati grazie a un gran gol del terzino brasiliano e alla splendida azione innescata e poi conclusa dal portoghese, con la complicità di Gytkjaer

Il Monza doveva dare un’unica risposta e, in fondo, ne ha date due. La più importante è il risultato, la seconda la prestazione. Perché il Venezia parte forte, ma poi è cancellato dal campo dall’intensità degli ospiti. La formula con tridente si dimostra indovinata, grazie alla posizione di Mota Carvalho e all’ingresso alto di Colpani, nella ripresa. Annullato un gol a Barillà e dubbio episodio in area veneta, con presunto tocco di mano di Ceccaroni, che avrebbe potuto dare ancora più rotondità al risultato



45’st+3- Finita! Il Monza vince con merito su un campo molto difficile come quello di Venezia



45’st+2- Monza ancora lucido, seppur stanco, in questo finale



45’st+1- Finisce il primo dei tre minuti di recupero



45’st- GOL DEL MONZA! Da manuale il recupero in area di Mota Carvalho, che parte in contropiede, corre per tutto il campo e aspetta a rimorchio Gytkjaer. Triangolo con il danese che gli ridà la palla con Lezzerini in uscita e gol



45’st- Armellino arriva al tiro e trova una deviazione, senza accorgersi dell’arrivo di Donati largo a destra. Sul rovesciamento di fronte



44’st- Battaglia in campo per questi ultimi secondi di partita. Quarto corner nella ripresa per il Venezia. Mota Carvalho libera di testa e guadagna anche una punizione



42’st- Armellino luci nel servire ancora Mota, bene per Carlos Agusto e altro tiro secco smanacciato dal portiere. Colpani non arriva al tap in di testa per pochi centimetri



40’st- Esce Barberis, entra Rigoni



39’st- Gol annullato al Monza! Barillà da due passi raccoglie la respinga sul tiro di Armellino, ben servito da Colpani. Ma eri in fuorigioco



38’st- Clima surriscaldato in questo finale, con accese proteste veneziane a ogni azione dubbia. Dentro Bocalon al posto di Aramu



36’st- Sotto la spinta dei veneziani, negli ultimi minuti il Monza si è un po’ abbassata. L’inserimento di un centrocampista come Colpani dovrebbe ora dare più sostanza al centrocampo e il suo dinamismo costringe i locali a triplicare la marcatura quando è in possesso palla in fase avanzata



34’st- Fuori Maric, dentro Colpani



33’st- Terzo corner per il Venezia. Carlos Augusto di testa e palla ancora in angolo. Sulla respinta, Capello al volo calcia fuori



31’st- Brocchi chiama Colpani, dicendogli di accelerare il riscaldamento. Imminente il suo ingresso in campo



30’st- Triplice cambio per il Veezia: Vacca, Molinaro e Mazzocchi fuori .Dentro Capello, Ferrarini e Felicioli, allenato da Brocchi nelle giovanili del Milan



29’st- Straordinaria, ancora, la corsa 20 metri palla al piede di Mota Carvalho, che guadagna una punizione sulla destra.



27’st- I padroni di casa continuano con il nervoso approccio polemico nei confronti della direzione di gara, ma è la serenità di manovra a risentirne. Al tiro ci arriva anche Barberis, ma la doppia deviazione dei difensori locali rallenta la traiettoria, Lezzerini si abbassa senza affanni e blocca



24’st- Il Venezia ha perso la fluidità della manovra che, in realtà, aveva fatto vedere con profitto solo nei primi venti minuti. La velocità e il dinamismo in attacco dei veneti sono però una costante fonte di pericolo. Gran palla recuperata in anticipo da Dany Mota, che si accentra e calcia di destro. Solita prestazione di grande generosità del portoghese



21’st- Il Monza coglie un vantaggio meritato e costringe i veneti a dover rincorrere per la sesta volta in stagione. Ora il Venezia cerca di alzare il baricentro, ma il Monza si è alleggerito di un peso e ora gioca anche di prima



18’st- GOL DEL MONZA! Grandissimo gol di Carlos Augusto che dal fondo calcia forte di sinistro da posizione angolata e sorprende Lezzerini. Gran gol del brasiliano, che anche poco prima si era reso pericoloso



15’st- Maric e Donati triangolano di prima sulla destra e guadagnano un angolo. Barberis calcia in mezzo, Maric e Scaglia si ostacolo a vicenda. Grandissime proteste del Monza per un presunto intervento di Ceccaroni in area di mano. Ma l’arbitro non concede il rigore



12’st- Secondo appoggio fuori misura di Mota Carvalho, che allarga troppo per Gytkjaer. Il danese sin qui è stato poco servito ed è stato spesso fuori dal gioco. Bella azione di Carlos Augusto sulla sinistra, palla in mezzo e Armellino d’esterno non dà la forza necessaria



10’st- Più Monza che Venezia. Ma Armellino perde palla a metà e innesca il contropiede di Forte, che però è neutralizzato da Barberis



7’st- Fuori Fossati, dentro Barberis. Per il Monza cambia nulla, ma i biancorossi perdono uno slot sostituzioni, visto che poco prima aveva fatto il suo ingresso in campo Armellino



6’pt- Tocca a Carlos Augusto spingere sulla sinistra e arrivare al cross dal fondo. La traiettoria è pericolosa per Lazzerini che deve smanacciare vicino alla traversa



4’st- Mota Carvalho si accentra e calcia forte di destro. Traiettoria centrale e il Venezia si salva. Ma la ripresa è cominciata da dove si era concluso il primo tempo



2’st- Subito corner per il Venezia e ripartenza con grande contropiede del Monza. L’azione riparte a due passi dall’area veneta e Mota da due passi centra di testa Lazzerini. Ma il gioco era fermo per offside



1’st- Si riparte e il Monza sostituisce Frattesi con Armellino



Un primo tempo con una duplice, grande, occasione per il Venezia dopo neanche un quarto d’ora: Ceccarone prima e Forte poi trovano un ottimo Di Gregorio a dirgli di no, con successivo calcio a rete bloccato da Barillà. Il Venezia, pericoloso soprattutto sui traversoni a taglia l’area, altre occasioni importanti però non ne raccoglie. Ed è anzi il Monza a sfiorare il vantaggio con Scaglia di testa, su corner di Carlos Augusto, al 29’. Uno Scaglia che non ha fin qui fatto rimpiangere Paletta e Bellusci, là in mezzo alla difesa. Un tiro alto di Maric alla mezzora e Mota Carvalho dopo una serpentina sulla sinistra, a due minuti dalla fine del primo tempo, hanno collezionato le altre occasioni biancorosse. Proprio la posizione del portoghese, che quando si alza costringe Mazzocchi ad arretrare, è lo spunto tattico più interessante del match. Perché proprio il 7 dei veneti si è spesso trovato pericolosamente libero a pochi passi dalla linea laterale.



45’pt+2- Finisce qui il primo tempo. Buon Monza al cospetto di un buon Venezia.



45’pt+1- Si chiude il primo dei due minuti di recupero e il Monza continua il forcing offensivo



45’pt- Il Monza finisce in avanti ma gli spazi sono sempre molto stretti. Incomprensione qui tra Mota Carvalho e Donati, palla fuori e ripartenza veneta



43’pt- Portoghese scatenato e abile a entrare in area sulla sinistra. La sua serpentina termina a pochi metri da Lezzerini, che si distende per bloccare il suo destro



42’pt- Ancora Mota Carvalho prende un fallo a metà campo alleggerendo la pressione sui suoi. Nuove proteste e ammonizione per il tecnico veneziano Paolo Zanetti



39’pt- Il portatore di palla, nel caso del Monza, ha spesso pochi sbocchi in appoggio, perché il movimento delle punte è frequentemente a scappare. Frattesi in anticipo su una palla alta rinviata da Lezzerini, ma il collo destro non si abbassa. Il portiere era uscito di piede su lancio lungo di Scaglia



37’pt- Ammonito Fossati per intervento in scivolata nella metà campo centrale del Venezia. A terra ci resta Vacca . In precedenza per il Monza era stato ammonito anche Frattesi per trattenuta



35’pt- Intelligente posizionamento in fase difensiva di Mota Carvalho, che si abbassa e costringe Mazzocchi a tenersi agganciato al centrocampo, liberando di fatto Carlos Augusto verso il mezzo. Proprio la posizione di Mazzocchi sin qui è stata una variabile di non poco conto per gli equilibri tattici delle due squadre.



33’pt- Pressing molto alto del Monza sul portatore di palla e gran lavoro sporco in questo senso proprio di Barillà. Il Venezia è una squadra che sta bene e lo sta dimostrando. Ma il Monza, al di là di qualche sbavatura difensiva, se la sta giocando alla pari



30’pt- Ancora Monza con un contropiede che Maric conclude con un tiro alto di poco, dopo che Barillà ha un po’ incespicato senza sfruttare la superiorità numerica. Si stanno sommando le proteste venete per numerose occasioni di contatto. A terra, ancora una volta, c’è Molinaro



29’pt- Corner per il Monza: Carlos Augusto forte sul dischetto e Scaglia stacca bene di testa ma la palla non scende. Buona occasione per i biancorossi



27’pt- Punizione Venezia d zona centrale, nuova palla che taglia l’area e Scaglia libera. I traversoni a tagliare l’area si stanno dimostrando insidiosi per il Monza.



24’pt- Ancora un pericolo per il Monza e l’azione è una fotocopia delle precedenti occasioni dei veneti. Cross dalla sinistra e Fiordilino prima, Forte poi, non trovano l’impatto con la palla. Di Gregorio blocca



22’pt- La posizione larga di Mazzocchi continua a creare qualche problema, perché Carlos Augusto è spesso costretto a stringere su Aramu. Il risuiltato è che il numero 7 riceve palla e ha il tempo di cercare l’assist in mezzo. Gioco fermo per un contatto duro su Molinaro, che resta a terra

19’pt- Buon giro palla del Monza che cerca di stanare il Venezia. Controllo e passaggio, palla sempre in movimento. Ma il Venezia è compatto e trovare varchi è difficile. I veneti ripartono in velocità e Forte di testa cerca di spizzarla ma sbaglia mira.



16’pt- Fossati trova un varco ma anticipa troppo il temo di battuta. La partita è viva. Barillà la mette in mezzo per Gytkjaer e il suo cross basso è un tiro in porta bloccato da Lezzerini.



14’pt- Altra punizione per il Venezia e il Monza si dispone a zona. Rovesciamento di fronte e cross di Mazzocchi sul secondo palo. Donati libera. Grandissima occasione per il Venezia, che colpisce bene con Ceccaroni e sulla ribattuta di Di Gregorio calcia di nuovo a rete con Forte. Doppio grande intervento del numero 12 monzese



12’pt- Non è solo il colpo d’occhio, ma anche il terreno leggermente più stretto ad agevolare la compattezza dei reparti, da una parte e dall’altra, e quindi a rendere più difficoltoso lo scambio in fase offensiva. Stranamente, è quindi proprio il centrocampo a monopolizzare le azioni di questa fase



9’pt- Primo giallo della partita: è l’ex Juventus, Cristian Molinaro, che stende Carlos Augusto in ripartenza sulla sinistra



6’pt- Scaglia, Barillà e poi Frattesi. Palla alta ma il Monza guadagna campo. Per due azioni di fila i bianocorossi hanno la palla per calciare dal limite ma tutto il Venezia si schiaccia nella propria area e piazza il classico pullman



4’pt- Punizione sulla sinistra per il Venezia. La palla attraversa l’area e Di Mariano Calcia ma sbatte su Maleh



3’pt- Prima interdizione del Monza, che ha pressato alto il Venezia recuperando il pallone. Posizione molto larga sulla destra di Mazzocchi, Carlos Augusto vicino ai compagni di reparto e spesso costretto a ripiegare su Aramu



1’pt- Partiti. Prima palla del Venezia



Le squadre si radunano attorno al cerchio di centrocampo per un minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi

Monza sceso in campo con la casacca rossa. Grandi incitamenti tra un giocatore e l'altro.



Nonostante il cambio di uomini e la contemporanea presenza di tre attaccanti, il 4-3-1-2 non dovrebbe cambiare, con Mota Carvalho e Maric ad alternarsi nel vertice basso del triangolo offensivo. Le squadre nel frattempo hanno concluso il riscaldamento e sono quase pronte all’ingresso in campo.



Ci sono i piccoli segnali, nel calcio. Che poi magari non si traducono in fatti, ma che raccontano più di essi. Il Monza ha effettuato una fase di riscaldamento molto intensa, con Brocchi a due passi dai suoi a osservare sia il classico “torello” che gli esercizi fisici. I biancorossi sanno di giocarsi molto in questa partita e sembrano volersi fare trovare pronti.



Oltre al tridente, Brocchi sceglie di dare un segnale forte cambiando anche il portiere. Out Lamanna, spazio da titolare a Di Gregorio. Il Monza cerca la scossa anche con Barillà, chiamato a un apporto di quantità e qualità.



L’avvicinamento alla sfida in Laguna non è stato dei più semplici per il Monza, che proprio dopo il ko in Emilia si sono trovati al centro di qualche contestazione e, per la prima volta, della stessa messa in discussione del tecnico. La società però ha fatto quadrato attorno a Brocchi, soprattutto in una fase calda come quella che da qui al nuovo anno costringerà i biancorossi a giocare due match a settimana.

Nei giorni scorsi l’attenzione mediatica è stata però, inevitabilmente, tutta assorbita dall’arrivo di Mario Balotelli in Brianza. L’ex attaccante di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City ha saggiato l’erba di Monzello nella mattinata di martedì, giorno dell’Immacolata, separato dal gruppo per le norme anti Covid. Ma anche perché nel suo caso è la fase di preparazione atletica ad avere ora la precedenza su ogni altro aspetto. Balotelli, svincolato dal Brescia, manca dal calcio giocato ormai da mesi.

Venezia e Monza in campo alle 19 per l’anticipo della undicesima giornata di serie B.



Le formazioni

Venezia: Lezzerini, MOlinaro, Vacca, Cremonesi, Mazzocchi, Aramu, Fiordilino, Di Mariano, Forte, Maleh, Ceccaroni. A disposizione: Pomini, Ferrarini, Serena, Capello, Felicioli, Marino, Rossi, St Clair, Bocalon, Karlsson, Svoboda, Crnigoj. All: Zanetti

Monza: Di Gregorio, Donati, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Fossati, Frattesi, Barillà, Mota Carvalho, Maric, Gytkjaer. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Rigoni, Barberis, Armellino, Colpani, Sampirisi, Lepore, Marin, Pirola, Machin. All: Brocchi

Arbitro: Prontera

Il Monza arriva all’appuntamento con il Venezia in un momento complesso della stagione e si trova di fronte a quel Paolo Zanetti che, ai tempi del Sudtirol, rischiò seriamente di eliminare il Monza dai playoff di C. I veneti sono segnalati in grande crescita e il pareggio con il Lecce nell’ultimo turno ne è l’indiretta conferma. Dal 3-5-2 della Reggiana al 4-3-3 del Venezia, il Monza si trova ora di fronte a un attacco che poggia sull’imprevedibilità di Di Mariano e Aramu, ma soprattutto con quel Forte al centro dell’attacco che sin qui ha segnato come nessuno in questa serie B: 8 reti in 10 presenze. Il Monza in crisi di gol, per intendersi, ne ha nel complesso messe a segno 9 in totale.

Soltanto Massimo Coda (17) e Francesco Forte (16) hanno effettuato più tiri nello specchio rispetto a Dany Mota (13) in questo campionato.

Nei 28 precedenti in B, 12 vittorie veneziane, 11 brianzole e 5 pareggi. Il Venezia ha vinto le ultime tre partite di Serie B contro il Monza e l’ultimo successo biancorosso in Serie B risale al 14 settembre 1997: 1-0 firmato da Zizi Roberts.



In giornata è arrivato anche il video di incitamento di Mario Balotelli, Prince Boateng, Andrea D’Errico e tutti i biancorossi rimasti a Monzello

L’ultimo successo del Monza a Venezia in B è arrivato nell’ottobre 1958, con uno 0-1 finale. Dei 12 ko monzesi contro i veneti in B, 9 sono maturate proprio in trasferta.

Le statistiche dicono anche che quando il Venezia ha avuto lo stesso andamento nella prima parte di stagione in B, (2000-2001 e 1997-1998), poi sono stati promossi in A.

Manca di sicuro Giuseppe Bellusci, a Reggio Emilia nell’insolita veste di capitano. Proprio nella sconfitta al Mapei Stadium, l’unico uomo sempre presente nel campionato del Monza ha però rimediato il giallo che l’ha costretto a fermarsi per squalifica questa sera. Difesa quindi da reinventare, vista anche l’indisponibilità di Paletta, uscito anzi tempo anche a Reggio. Non convocati perché non al meglio anche per questa partita Boateng e D’Errico.

