Serie B, LIVE di Cittadella-Monza: biancorossi in 9 dal 14’ st, poi al 94’ Ciurria fa 1-2. Le foto e il video dell’esultanza biancorossa Nella ripresa, doppio giallo per Carlos e Donati e doppia inferiorità. Nel primo tempo, Valoti la apre al 13’, Baldini su rigore pareggia a fine primo tempo. Gytkjaer in gol dopo 5’, ma l’arbitro non convalida. Pirola e Caldirola out prima della gara. Di fronte ci sono i veneti che hanno sancito l’eliminazione dei brianzoli dalla Coppa Italia, a inizio stagione, e l’addio ai playoff lo scorso campionato

Il Monza si complica la vita con un doppio giallo, al 9’ con Carlos e al 14’ con Donati, che lasciano Stroppa in doppia inferiorità. Dopo che già altri due difensori avevano dato forfait nel pre gara, Pirola e Caldirola. In una trasferta senza Marrone e Paletta, ko all’ultimo. Il Cittadella non riesce a cambiare passo, si fa vedere pericolosamente solo al 34’ con Beretta, poi san Ciurria entra in campo e al quarto di recupero fa esplodere il settore monzese del Tombolato, rubando palla a Donnarumma e involandosi verso una rete che può valere la svolta. A metà ripresa, nonostante il 9 contro 11, palo esterno su punizione di Barberis.



Finisce una partita per cui ci vorrebbe un’enciclopedia, per raccontarne tutti i risolti. Stroppa commosso, Galliani euforico in tribuna, i 106 tifosi monzesi in tribuna fanno del Tombolato una bolgia! Vittoria pesantissima del Monza



45’st+8- Girata Antonucci, palla fuori di un nonnulla. Finita!



45’st+8- Antonucci ci prova, anche Kastrati in area Monza, Di Gregorio devia. Riparte il Cittadella, si continua a giocare



45’st+7- Mazzitelli in chiusura, altro angolo per il Cittadella



45’st+6- Mazzitelli si prende un fallo che spezza il ritmo del Cittadella



45’st+5- Ha davvero dell’incredibile quel che è successo al Tombolato. Monza in 9 per praticamente tutto il secondo tempo, al quarto di recupero passa in vantaggio



45’st+4- GOL DEL MONZA!!!!! Incredibile Monza, Ciurria ruba palla a Donnarumma, scappa e realizza il gol del sorpasso



45’st+3- Bettella libera male e alza un assist per Del Fabbro, che di sinistro dall’interno area scaglia un collo sinistro alle stelle



45’st+2- Antonucci mette in mezzo, Mazzitelli devia in angolo. Sulla ribattuta, Marrioli contro Mancuso, il Monza resiste



45’st- I minuti di recuperano saranno 6



44’st- Laribi in fallo su Bettella, il Monza spezza il ritmo ai padroni di casa, che pur con la doppia superiorità numerica non è stato in grado di cambiare marcia



42’st- Donnarumma di nuovo dalla sinistra, Di Gregorio smanaccia sul cross, ma il Cittadella resta lì e tenta l’assedio



40'st- Fuori anche Pavan per il Cittadella, dentro Antonucci



39’st- Fuori Barberis, dentro Antov. Stroppa si chiude per il finale



37’st- Ci prova dalla lunghissima distanza Mazzitelli, ma non inquadra lo specchio



36’st- Piede a martello, Branca si prende un giallo per fallo su Pereira



35’st- Ancora un rimpallo che resta lì, al limite dell’area: ci arriva per primo Laribi che però si coordina male e fa decollare un destro lontano dall’impensierire Di Gregorio



34’st- Ancora Cittadella, con Beretta che dalla sinistra rientra sul destro, calcia sul palo lontano e la palla non esce di molto



33’st- Donnarumma dalla sinistra, cross in mezzo per Tavernelli che di testa non incrocia bene



31’st- Intanto Tounkara resta a terra dopo l’azione precedente, in cui era stato prima chiuso da Bettella, poi dopo il rimpallo era arrivato in ritardo sulla chiusura di Molina. Ora Tounkara esce in barella, dentro Tavernelli e Laribi, fuori anche Baldini



30’st- Mancuso e Ciurria, Mota tenta di dare forze fresche al suo Monza. Fuori Mota Carvalho e Valoti, poco contento per la sostituzione



27’st- Palo di Barberis! Calcio di punizione da posizione molto laterale, il destro gira sul primo palo e per poco non sorprende Kastrati



26’st- Nonostante il doppio vantaggio numerico, il Cittadella fatica a prendere in mano le redini dell’incontro. Monza che tenta ad accelerare, anche se con le ovvie difficoltà di un assetto tattico sbilanciato



23’st- Proprio Varela si fa stendere da Mazzitelli, che si prende il giallo



21’st- Varela al posto di Vita, cambia anche il Cittadella



20’st- Baldini si lascia cadere in area per un tocco che non c’è di Molina. L’arbitro lascia correre, ma il Monza protesta invocando un giallo per simulazione che non arriva



17’st- Vita stende Valoti e si prende un cartellino. I tifosi del Monza, sarcastici, continuano a incitare l’arbitro con un “Fischia il rigore” in favore del Cittadella, accompagnato da epiteti poco gentili



15’st- Donnarumma slalom sulla sinistra, poi traversone teso in mezzo che Di Gregorio tocca male e devia in angolo. Intanto Bettella entra al posto di Gytkjaer



14’st- Enorme ingenuità di Donati! Scivolata scomposta e secondo giallo anche per lui. Monza in 9!



12’st- Non si è placata la rabbia di Mota, che protesta ancora per il fallo che a suo dire ha interdetto l’intervento sull’azione d’attacco precedente, che ha poi causato il rosso a Carlos



9’st- Gran tocco di Gytkjaer in anticipo, Mota non è reattivo e si fa anticipare, forse con un fallo del difensore. L’azione prosegue e Carlos a metà placca Tounkara: secondo giallo al brasiliano ed è espulsione. Giallo anche a Sampirisi per proteste



6’pt- Baldini entra in area dalla sinistra e allarga il piatto a destro dandogli un taglio che però non produce l’effetto sperato: palla alta e che non si chiude



3’pt- Parte Mazzitelli, tiro a giro che rimbalza davanti a Kastrati, bravo a spostarla a lato



2’st- Frare stende Valoti e si prende un giallo.



1’st- Si torna a giocare, prima palla al Cittadella. Non ci sono cambi



Prima occasione veneta con Baldini che incrocia, dopo 180 secondi. Il Monza non sta a guardare e va addirittura in gol al 5’, con Gytkjaer rapace nel raccogliere una palla che si abbassa, dopo scontro aereo tra Valoti e Kastrati, a conclusione di un’azione perfezionata da Pereira con un cross dalla destra. L’arbitro fischia però un’irregolarità e il risultato resta fermo sullo 0-0. Gytkjaer, non contento, scatta in contropiede e di esperienza fa ostruzione su Del Prato per involarsi solo palla al piede verso Kastrati: è però troppo lento e Pavan recupera e gli porta via la palla. Sono passati solo 10’, a questo punto, ma è al 13’ che l’equilibrio si rompe: Barberis calcia l’angolo al posto di Mazzitelli, che è in area a prolungarla di testa sul secondo, proprio per Valoti che segna. Dall’altra parte, Baldini calcia un destro a giro che mette in mostra una volta di più il valore di Di Gregorio, che allunga in angolo a mano aperta. Nel giro di un minuto ci provano Mota e poi Vita, poco dopo la mezzora, ma è Pavan a farsi agganciare in area da Carlos: rigore al 38’ e Baldini ristabilisce l’equilibrio.



45’pt+2- Finisce qui il primo tempo



45’pt+1- Batti e ribatti al limite del Monza, destro violentissimo di Pavan che trova una deviazione e guadagna due corner in successione



45’pt- Due i minuti di recupero



44’pt- Ancora Baldini che si lascia cadere. Accesa protesta di Mota, che dice di non averlo neanche toccato. Punizione per il Cittadella, che chiude in avanti



43’pt- Traversoni dal fondo o dalla trequarti, tre tentativi di testa del Monza, ma senza precisione. Molina rincorre e tira giù Baldini. Il Cittadella ha ripreso fiducia



40’pt- Inutile tocco da dietro su Tounkara a centrocampo: giallo a Carlos, forse nervoso dopo il fallo che ha determinato il rigore



38’pt- GOL DEL CITTADELLA - Baldini di destro a incrociare, Di Gregorio dall’altra parte. Pareggio Cittadella, 5 su 5 dagli undici metri per il 92 veneto



37’pt- RIGORE PER IL CITTADELLA- Pavan tenta il tiro, entra in area e Carlos lo aggancia



35’pt- Dieci alla fine del primo tempo, partita sempre sporca e piena di imprecisioni, da una parte e dall’altra. Anche per il ritmo alto che contraddistingue la gara



32’ pt- Donati, ammonito, entra morbido su Vita, contro il quale aveva accorciato dall’altra parte. Vita si ritrova la palla tra i piedi e spara alto. Giallo a metà anche per Valoti



31’pt- Uscita in anticipo di Mazzitelli, scarico immediato per Mota e destro sul palo lontano, Kastrati si allunga



29’pt- Non è una bella partita. passaggi fuori misura e clima poco disteso, a risentirne è il gioco. Ancora un fischio dubbio per una scivolata sul pallone di Valoti. Altra fiammata Cittadella, con Beretta che la alza in area per Baldini: tocco non preciso e Pereira che chiude. Sull’altro fronte difensivo sinistro, Carlos ottimo in chiusura su Tounkara, dopo palla persa male da Mota a metà



26’pt- Tacco a rientrare di Pereira, che poi di sinistro detta la chiusura della triangolazione a Gytkjaer, ma la difesa del Cittadella chiude. Alessio Vita, che quando vede biancorosso trova particolari ispirazioni, ci prova dal centrodestra, ma il tiro finisce nei pressi delle piscine del Tombolato



24’pt- Fase interlocutoria del match, con tante interruzioni e il Monza che si prende il tempo necessario per ripartire dalle palle ferme. Cittadella che si affida a qualche lampo in avanti, ma resta in atteggiamento attendista



20’pt- Azione prolungata del Monza, prima con cross dalla destra di Pereira, poi manovra che riparte dalla parte opposta con Molina. Granata a inseguire il possesso degli ospiti, che cercano di sfruttare tutto il campo per allargare i reparti avversari



18’pt- Altra magia di Valoti, che controlla al limite e imbuca per il taglio di Mazzitelli: incrocio di sinistro sul palo lontano, palla fuori non di molto



17’pt- Giallo a Donati, per intervento in ritardo



15’pt- Che risposta del Cittadella! Baldini ruba palla a Mazzitelli e dal limite piazza un colpo a giro sul secondo palo. Di Gregorio sfodera tutto il proprio repertorio per allungarsi e deviare in angolo. Grandissima occasione per Baldini, autentico mattatore della semifinale di andata dei playoff dello scorso anno, con una tripletta



13’pt- GOL DEL MONZA! Angolo di Barberis dalla destra, Mazzitelli spizza di testa e sul secondo palo Valoti la scaraventa dentro



10’pt- Ciclopica occasione da rete per il Monza: lancio lungo, Gytkjaer di mestiere scappa sul filo del fuorigioco mettendoci il fisico e anticipando Del Fabro, poi si invola verso Kastrati, ma la fa al rallentatore. Il danese al momento di battere a rete, a tu per tu con il portiere del Cittadella, si vede anticipato dal rientro di Pavan



9’pt- Monza in palla, in questo avvio: cross dalla sinistra di Molina, Kastrati anticipa Pereira sul secondo palo. Rovesciamento di fronte e primo angolo Cittadella



5’pt- Gol annullato al Monza! Pereira crossa dalla destra, Valoti stacca bene sull’uscita alta di Kastrati, palla a terra e Gytkjaer gira in rete. Ma l’arbitro fischia per un discutibile carica di Valoti sul portiere veneto in uscita



3’pt- Cittadella pericoloso! L’ex Vita innesca Beretta, che entra in area dal centrodestra d’attacco e incrocia sul secondo, Di Gregorio si stende e intercetta con una mano



1’pt- Si parte, Monza subito in possesso. Colpo alla testa per Donnarumma e gioco subito fermo



Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.



Doppio forfait dell’ultima ora per Stroppa. Con Marrone out e Paletta che non è stato convocato all’ultimo, si è aggiunta l’indisposizione in mattinata per Pirola. Ma per il Monza piove sul bagnato e Caldirola, che sarebbe dovuto partire al centro della difesa, una noia fisica nel riscaldamento l’ha costretto ad andare in tribuna.



Le formazioni

Cittadella: Kastrati, Mattioli, Frare, Del Fabro, Donnarumma, Vita, Pavan, Baldini, Branca, Tounkara, Beretta. A disposizione: Maniero, Antonucci, Benedetti, Cassandro, Ciriello, Icardi. Laribi, Varela, Mastrantonio, Mazzocco, Perticone, Tavernelli. All: Gorini

Monza: Di Gregorio, Donati, Sampirisi, Carlos Augusto, Pedro Pereira, Valoti, Mazzitelli, Barberis, Pedro Pereira, Mota Carvalho, Gytkjaer. A disposizione: Lamanna, Rubbi, Mancuso, Bettella, Siatounis, Ramirez, Antov, Colpani, Brescianini, Vignato, Ciurria. All: Stroppa



Cittadella, per il Monza degli ultimi mesi, significa essenzialmente due cose: eliminazione dalla Coppa Italia, lo scorso mese di agosto. E soprattutto sogno di A in frantumi, nei playoff della primavera 2021. Non inganni l’1-0 di fine ottobre, ottenuto in pieno recupero dopo che i veneti avevano colpito un paio di pali. La sfida di oggi, tra la società che più ha investito e quella che ha il monte ingaggi più basso, arriva in un momento estremamente delicato per i biancorossi. Che restano pur sempre a -7 dalla vetta, ma che affrontano il momento più difficile della gestione Stroppa: ko negli ultimi due scontri diretti casalinghi, con Pisa e Lecce, solo un pari riacciuffato nel finale con il Parma. E proprio la capacità di riprendere le partite nel finale fa del Monza, esattamente come era successo nell’andata con il Cittadella, la squadra che più ha segnato nell’ultimo quarto d’ora: 11 reti, meno solo del Brescia, capace di fare 13. L’attuale posizionamento in zona playoff dei biancorossi è figlio anche di una panchina lunga (troppo lunga, secondo chi lamenta una condizione di forma non ottimale, per chi gioca troppo e chi con troppa poca continuità): 15 reti sono arrivate dai subentri dalla panchina e in questo caso nessuno è riuscito a fare come la squadra di Stroppa. Capace pure di recuperare 8 svantaggi, come nessun’altra formazione in questa B e come mai le era invece accaduto nella gestione Brocchi, nell’annata chiusa proprio con il doppio confronto di spareggio promozione con il Cittadella. È al vertice delle classifiche di possesso palla e va in rete da otto trasferte consecutive, meglio di qualsiasi altro precedente della propria storia in B, ma al Tombolato troveranno un avversario che nelle ultime due gare interne (con Frosinone e Spal) è riuscito a tenere la porta inviolata. Si tratta quest’oggi di una partita dal sapore particolare per Leonardo Mancuso, che le prime 14 presenze in B le ha collezionate nel 2014 proprio con i padovani, contro cui ha poi segnato 2 gol in successive 7 presenze. Ancora a secco in maglia Monza, oggi si deve guardare anche da un Gytkjaer (decisivo con il Parma) che insidia la maglia da titolare, lui che il 31 ottobre 2020 ( RILEGGI LA CRONACA LIVE DA CITTADELLA https://www.ilcittadinomb.it/stories/Sport/oggi-alle-14-la-diretta-di-cittadella-monza-la-squadra-di-brocchi-cerca-il-risc_1375556_11/ ) ha segnato dal dischetto il gol con cui il Monza (con altra rete di Boateng, sempre dagli 11 metri) era passato la scorsa stagione sul campo dei veneti. Il fischio d’inizio sarà dato da Marco Piccinini di Forlì, che già diresse la sfida interna con la Cremonese a inizio stagione, oltre che il pareggio di martedì 20 ottobre 2020 a Pisa e la sconfitta in Coppa Italia nell’altro infrasettimanale, quello con la Spal, del 24 novembre successivo.

