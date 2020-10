Oggi alle 14 la diretta di Cittadella-Monza: la sblocca Boateng, bis di Gytkjaer Monza alla prova del Cittadella: Galliani arrivato a mezzogiorno, Mota Carvalho-Gytkjaer in attacco. Confermato Sommariva tra i pali. Fossati in mezzo al campo per dettare i ritmi, accanto a lui Colpani e Frattesi

2



19’pt: GOL DEL MONZA! Sul dischetto va Gytkjaer, che battezza l’angolo di sinistra e infila lo 0-2



18’pt: Rigore per il Monza! Colpo di tacco di Gytkjaer, Boateng taglia il campo e Mota dribbla Maniero, che lo stende



17’pt: Il Monza non ha fretta di aggondare e non disdegna il retropassaggio per scomporre la compattezza dei locali, che soprattutto sui portatori di palla della difesa, lasciano abbastanza autonomia di gioco



15’pt: Ogunseye, con la sua stazza, è una costante minaccia per la retroguardia monzese. Bellusci e Paletta hanno il loro daffare per reggere fisicamente con l’attaccante classe ’95.



13’pt: Il Cittadella cerca subito la reazione e continua a tenere il pallino del gioco. Monza bravo ad attendere senza scomporsi e rapido a ripartire, soprattutto sulla destra con Donati



10’t: GOL DEL MONZA! Parte Boateng: palla alla destra, portiere alla sinistra: 0-1-



9’pt:Buona ripartenza del Monza che si distende con Boateng e Donati: cross in mezzo e primo corner. Sugli sviluppi, Colpani chiuso ancora in angolo. L’azione prosegue e il direttore di gara ravvede gli estremi per un calcio di rigore per fallo su Frattesi

7’pt: Continua il pressing molto alto dei veneti e il Monza cerca di tenere il gioco più largo possibile per allungare i reparti. Fallo di Fossati dai trenta metri ma la difesa libera. Contrasto in ripartenza per Donati che resta a terra dolorante



5’pt: Cross dalla sinistra di D’Urso, Bellusci ribatte e Branca calcia di esterno sinistro senza centrare lo specchio. Un Cittadella intraprendente in questi primi scambi



3’pt: Il Monza prende campo con Bellusci che lancia lungo per Mota Carvalho: tradizionale sgroppata in avanti del portoghese e Monza che riguadagna metri



1’pt: Fischio d’inizio, Monza in maglia bianca e Cittadella nella tradizionale casacca granata. Prima palla proprio per i padroni di casa, che cominciano la gara in attacco.



Le formazioni.

Cittadella: Maniero, Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti, Pavan, Vita, Branca, D’Urso, Rosafio, Ogunseye. A disposizione: Kastrati, Perticone, Iori, Proia, Grillo, Bassano, Cissé, Gargiulo, Mastrantonio, Awua, Cassandro. All: Gorini

Monza: Sommariva, Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi, Fossati, Frattesi, Colpani, Boateng, Mota, Gytkjaer. A disposizione: Lamanna, Rubbi, Rigoni, Barberis, D’Errico, Bettella, Scaglia, Armellino, Maric, Lepore, Pirola, Machin. All: Brocchi

Nel Cittadella anche l’ex biancorosso Alessio Vita, in Brianza sino al 2015, lui che oggi ha 27 anni. Ma non è, curiosamente, l’unico segno brianzolo del pomeriggio padovano. A pochi metri dallo stadio Piercesare Tombolato - intitolato al portiere morto per uno scontro di gioco nella partita contro il Padova, alla quale assistette anche Nereo Rocco – fa bella presenza di sé uno sportello Banco Desio.

Intanto, l’amministratore delegato Adriano Galliani è arrivato per tempo in Veneto e dentro le mura cittadine ha scelto il ristorante l’Autostazione per attendere il fischio d’inizio del match. Tra bandiere di San Marco, cicchetti e spritz sui tavolini del centro, intanto, un bel sole tiepido scalda il pomeriggio delle due squadre. Dopo il sopralluogo del Monza attorno alle 13, il campo da gioco ha cominciato ad assaggiare i tacchetti del Cittadella a partire dalle 13.30, a mezzora dal fischio d’inizio. Monza sul terreno di gioco poco dopo.

Il Cittadella non ha giocato turno precedente con Reggiana per positività tra gli emiliani, flagellati da 27 casi di positività. Non scendendo in campo, ha perso opportunità di giocarsi la permanenza in vetta accanto all’Empoli, che nel frattempo aveva vinto 3-1 il derby con il Pisa nell’anticipo del venerdì.

In Coppa Italia, martedì in campo con lo Spezia, sconfitta con accesissime polemiche. Un gran gol di Verde e la sfortunata deviazione di Benedetti avevano regalato il passaggio del turno ai liguri, con il Cittadella però a denunciare con fermezza la presunta svista del direttore di gara nel primo tempo, quando un tiro dalla lunga distanza di capitan Iori aveva sbattuto sulla traversa prima superare la linea, come sostenuto dai veneti. Un episodio che avrebbe potuto indirizzare diversamente il match.

Il Monza, con Primavera in campo e uomini contati come non mai, era riuscito il giorno precedente a superare ai rigori il Pordenone, guadagnandosi l’accesso al turno successivo, in cui incontrerà la Spal, uscita vincitrice dalla sfida con il Crotone.

A dirigere l’incontro è l’arbitro Paterna di Teramo, uno che nel recente passato ha avuto modo di dirigere sfide anche importanti per i biancorossi. In Lega Pro, Juventus Under 23-Monza chiusa 1-4 il 30 settembre 2019. Ma anche Monza-Imolese nei playoff 19 e Monza-Viterbese del 25 febbraio 2018.

Il Monza cerca il riscatto al Tombolato di Cittadella. I padovani hanno saltato l’ultimo turno e con i punti di questa partita potrebbero essere in testa alla classifica. Un match importante per la squadra di Brocchi che recupera molti degli uomini rimasti fuori finora per questioni di contagio. Diretta su www.ilcittadinomb.it dalle 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA