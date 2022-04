Serie B, LIVE Como-Monza dal Sinigaglia: 10’st, Cerri di testa fa 1-0 Qualche momento di tensione prima della partita. Più Monza che Como nel primo tempo, con Mota e un paio di occasioni di Valoti. All’andata un pirotecnico 3-2 per i brianzoli

15’st- Ennesimo cross dalla sinistra di D’Alessandro ma l’area è sempre vuota: servirebbe forse l’ingresso di Gytkjaer, bravo nel gioco aereo, per raccogliere il grande lavoro sugli esterni



14’st- Ancora Valoti con il destro, palla fuori di pochissimo. Dentro Arrigoni per Ciciretti tra le fila comasche



13’st- Reazione Monza con Carlos che guadagna il corner: Barberis sul portiere, poi Facchin smanaccia



10’st- GOL DEL COMO- Cross dalla sinistra di Iannou, Cerri stacca di testa e insacca dal limite dell’area piccola



8’st- D’Alessandro dalla sinistra, Ciurria tenta il colpo al volo: palla alta



6’st- Ancora Cerri, che riceve lo scarico e si accentra sul sinistro, accompagnato da Paletta. Sinistro potente ma alto



4’st- Ancora d’esterno, così come ha fatto durante tutto il primo tempo: Cerri disegna un arcobaleno in area, D’Alessandro è bravo a chiudere



2’st- Subito un’occasione dubbia in area Como, con un presunto tocco di mano. Poi cambio campo e Ciciretti prende l’iniziativa ma spara altissimo



1’st- Si riparte. Non ci sono cambi



45’pt- Mancuso per Barberis, che si sposta per Ciurria, sinistro altro. Finisce qui il primo tempo



44’pt- Ci prova Ciurria, ma di nuovo il tentativo è fuori misura e va oltre i pali di Facchin. Non è ancora stato concesso l’eventuale recupero



41’pt- Secondo tentativo d’attacco di Paletta, che anticipa Gliozzi e detta il passaggio in area, liberando uno spazio per Mancuso. Fallo in attacco dell’ex Empoli. Si continua però a giocare nella metà campo comasca



38’pt- Monza di nuovo dalla destra, questa volta con Mota, che però non si intende con Mancuso, intento ad accorciare in mezzo per dettare il passaggio sul dischetto: la palla del portoghese è sul secondo palo, dove non c’è nessuno



36’pt- Partita nella partita, come sempre e come prevedibile, anche quella tra i tifosi: con scambi per così dire coloriti sui rispettivi territori e sull’identità delle squadre. Poi fiammata di Valoti, che rientra sul destro e fa partire un collo violento: Solini abbattuto e palla in angolo



34’pt- Un paio di controlli “allegri” per il Monza, con Valoti che rischia di perdere palla. Gioco fermo ora per uno scontro che ha visto Iannou avere la peggio contro Donati.



31’pt- Altra grande occasione Monza, con D’Alessandro che taglia il campo e scarica largo sulla destra: Donati in mezzo e palla che attraversa l’area. Sul secondo palo, Valoti non chiude il piatto sinistro, che finisce a lato



28’pt- Giù dalla destra, con Donati prima (tiro alto) e Ciurria poi (rasoterra basso) che si affacciano dalle parti di Facchin



25’pt- Prima vera occasione Monza, con Ciurria che scappa dalla destra, mette in mezzo e D’Alessandro che raccoglie dall’altra parte: altro cross e Facchin smanaccia corto, poi Mota non trova l’impatto per ribadire in rete



23’pt- Mota scappa a Solini, resiste al ritorno e si fa cadere al limite. Per Prontera non ci sono dubbi: giallo al portoghese, sommerso da un diluvio di fischi comaschi



22’pt- Buon movimento sulla sinistra di Mota, che rientra sul destro e alza sul secondo palo: Ciurria stacca di testa da due passi ma la palla è troppo alta



19’pt- Parte Barberis, destro deviato e secondo tiro dalla bandierina



18’pt- Il Monza affonda sempre sulla destra: due infilate di Mota, a cui manca poi la precisione, poi anche Donati. E Paletta bravo ad anticipare alto, senza disdegnare di buttarla quasi nel lago. Pochi fronzoli, tanta sostanza in questi scambi. Ora Nardi mette giù Ciurria, punizione da buona posizione



15’pt- Nardi e Ciciretti di fino, il Monza ora prova a offendere. Altro scontro duro. D’Alessandro resta a terra dopo lo scontro con Iovine, che sul primo corner del Como aveva cambiato fascia per tentare a battere a rete, così come aveva fatto in precedenza Sampirisi



14’pt- Infilata di tocchi fuori misura per i comaschi. Poi Cerri di esterno trova sulla corsa Iovine: il Como si rialza. Buona chiusura di Solini su Mancuso prima e Mota poi. Nessuno tira indietro la gamba



11’pt- Primo angolo Monza: Barberis con il destro a uscire, Sampirisi cambia fascia e stacca su Bellemo. Colpo di testa smorzato e Facchin blocca



10’pt- Prende il fondo Donati, alla ribattuta e poi fallo a ridosso della bandierina. Barberis sulla palla



7’pt- Molto più approssimativo il tentativo dei lariani, con Iovine che riceva sulla destra e fa partire un taglio per Gliozzi: traversone basso che Paletta respinge senza patemi. Cambio di fronte e Valoti scodella in mezzo per Ciurria, palla lunga



4’pt- Non butta benzina sul fuoco, il Monza di questi primi minuti. Ritmo ragionato, come per smorzare l’impatto emotivo della gara e annacquare il ritmo dell’undici di Gattuo. Barberis da play, con Valoti sul centrosinistra e Ciurria dall’altra parte guardano le spalle ai tre davanti, Mota, Mancuso e D’Alessandro. Ora bella giocata di Barberis per Ciurria in area, il Como chiude



2’pt- Iovine e Cerri per la transizione comasca. Ma dietro Carlos a sinistra e Sampirisi chiudono bene. C’è Donati largo in fascia a destra, con Paletta perno difesivo. Ora è il Como a provare la manovra e l’ex Gliozzi scende per ricevere lo scarico



1’pt- Si parte ed è il Monza a giocare il primo pallone



Sta per cominciare la partita, esplosione di petardi in curva Como. Arriva in tribuna Galliani

Ingresso in campo sulle note dei Metallica e tantissimi lariani allo stadio ben prima del fischio d’inizio. Anche la cornice dice che sarà una partita estremamente intensa



Tanti i tifosi giunti dalla Brianza, quantomeno tanti quanto erano concessi da una distribuzione con il contagocce per i supporter ospiti.



Il bus del Monza sfreccia in centro a Como quando mancano 10 minuti alle 14, accolto da una leggera pioggia e da qualche sciarpa biancazzurra tesa sui marciapiedi da tifosi che si recano al Sinigaglia. Imponenti cordoni di sicurezza nei pressi dello stadio, per una partita considerata ad alto rischio. Due differenti percorsi transennati a ridosso di viale Vittorio Veneto per evitare che le tifoserie vengano a contatto.

L’insidia arriva dopo le soste. Ed è questo il primo elemento da mandare in fuorigioco, per portarsi a casa i tre punti dal Sinigaglia. Perché le premesse ci sono tutte per tirare un calcio anche alla scaramanzia, a poche ore dal fischio d’inizio di questo Como-Monza. Un derby che nel racconto storico e statistico del match parla di un numero maggiore di successi lariani, che proprio nel biancorosso brianzolo hanno trovato la vittima prediletta della loro storia in B: 17 i successi comaschi sin qui, sebbene il derby dell’andata abbia fatto capire come lo spartito sia cambiato. Ora è il Monza a guardare dall’alto verso il basso il Como, per classifica e ambizione.



Il 3-2 dell’andata, con doppio vantaggio vanificato e rete decisiva nel finale, potrebbe far coppia con un eventuale successo odierno della squadra di Stroppa, per un’accoppiata che in B non si realizza dalla stagione 1958. Il Monza si presenta in riva al lago forte di una classifica migliore di ogni altro avversario, in questo girone di ritorno: 25 i punti messi uno accanto all’altro, per una classifica che accarezza il sogno di promozione diretta in serie A.

Alcuni tifosi biancorossi prima della partenza per Como

L’ultimo successo in B a Como, il Monza l’ha conquistato però il 15 ottobre del 1989. Per rinfrescare la statistica, Mota (doppietta all’andata) e compagni sanno di potersi presentare con il miglior attacco del torneo: 51 le reti sin qui messe a segno, con 20 centri firmati da giocatori entrati a partita in corso. Dato che non ha eguali in questa B e che ha in Gytkjaer, in rete 5 volte, l’uomo più prolifico dagli ingressi a partita in corso. Di suo il Como ha la statistica del maggior numero di calci rigore collezionati in stagione, ben 10, con solo due errori dagli undici metri.

