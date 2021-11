Serie B, LIVE del derby Monza-Como: ancora Mota, doppietta e 2-0 Vignato in attacco con Mota, tantissimi tifosi ospiti. U-Power pieno come poche altre volte. Minimo scarto in classifica, massima distanza sul terreno dell’empatia: la sfida numero 97 si porta dietro il fardello di tanti episodi passati alla storia, ma quel che conta ora è la vetta della classifica. Che per entrambe non è distante

44’pt- Vignato salta l’uomo a destra, mette in mezzo, Valoti stacca di testa e colpisce il palo esterno, il secondo per il Monza



44’pt- D’Alessandro sprinta di nuovo a sinistra, salta l’uomo e recupera una palla destinata a uscire. Como che in questa fase sembra di nuovo accusare il colpo di fronte all’intraprendenza del Monza



42’pt- Altro fallo guadagnato da D’Alessandro, autore di una partita assolutamente positiva. Ora giallo a Bellemo per fallo su Colpani



40’pt- Quarto tiro dalla bandierina per il Monza, che poi reclama per una deviazione di nuovo in angolo, non concessa



38’pt- Sta salendo il ritmo del Como, in questa fase. Monza più basso, ma senza particolari pericoli, se non un paio di azioni confuse in area. Ora però gran palla di esterno destro di La Gumina che attraversa lo specchio, poi Cerri sugli sviluppi sale in bicicletta senza trovare lo specchio



36’pt- Ci prova centralmente Chajia, che guadagna campo e serve una palla telefonata a Cerri al limite. La difesa monzese non fatica a liberare



33’pt- Dure proteste Como per un contatto in area del Monza, con Cerri che va giù su incrocio giudicato fortuito con Donati



32’pt- Corner Monza, il terzo, Caldirola cade in area ma per l’arbitro è tutto regolare



29’pt- GOL DEL MONZA! Accelerazione sulla sinistra di D’Alessandro, che va via prima di suola poi di potenza, serve in mezzo per Mota che entra in area e di violenza insacca il raddoppio



28’pt- Secondo appoggio sbagliato di Colpani, che la offre troppo lunga per Pereira



27’pt- Giallo a Pereira in copertura. Ma il tentativo del Como si perde in un’uscita alta di Di Gregorio. E il Monza ricomincia dal fondo



25’pt- Grande occasione Monza, con D’Alessandro che salta l’uomo, mette in mezzo e Vloti di testa spizza, poi Pereira al volo di destro, ma il Como si rifugia in angolo



23’pt- Sembra un paradosso, ma il Monza ora eccede persino nelle giocate in fiducia; Mota, Vignato e D’Alessandro danzano sulla palla, poi Colpani eccede con un no-look di punta che nessuno può capire. E, di nuovo, Stroppa si agita vistosamente



22’pt- Stroppa elettrico a bordo campo per uno scambio non riuscito tra Pereira e Mota. Possesso palla comunque sempre più affare del Monza



20’pt- Lancio a tagliare il centrocampo del Como, Donati stoppa male e il Monza concede il corner, il primo per gli ospiti



18’pt- Fumogeni in curva e il Monza continua a spingere in quella direzione. Ancora Monza in possesso palla dopo il gran gol di Mota, su assist al bacio di Vignato, che nel frattempo aveva cambiato zona e si era abbassato a raccogliere sul centrosinistra



16’pt- GOL DEL MONZA! Grande sterzata di Mota Carvalho, che riceve in area una palla lunga di Barberis su una magia di Vignato: Mota salta l’ex Scaglia e deposita in rete



15’pt- Ci prova Cerri dalla distanza: tiro forte ma distante da Di Gregorio



12’pt- Gioco fermo da un minuto: Chajia sgomita, Colpani frana a terra e tocca a un polpaccio il 7 comasco. Fallo fischiato agli ospiti



10’pt- Parte Colpani, rientra dal centro destra che calcia: palo esterno



10’pt- Accelerazione di Mota, che salta l’uomo sulla destra e lascia partire un destro teso e rasoterra su cui nessuno ci arriva .Il Monza preme



9’pt- Sarà pure espressione abusata, ma si gioca davvero in una bolgia: frastuono incessante delle due tifoserie e ritmo che, inevitabilmente, risultata sostenuto e sospinto dal clima molto acceso sugli spalti



7’pt- Punizione dai trenta metri: parte Barberis, Gori vola e la palla sfiora il sette, toccando la rete esterna e dando l’impressione del gol



3’pt- Occasione Como in area del Monza: con Cerri che riceve spalle alla porta tenuto sotto controllo da Paletta. Cerri si lascia cadere ma si continua, per l’arbitro non c’è fallo



2’pt- Biancorossa la manovra di questi primi scambi, con Pereira che non aggancia su cambio campo. Prima occasione con gioco di gambe di Colpani che rientra dalla destra, sinistro sul primo palo e Gori devia in angolo



1’pt- Partiti. Al Monza l’iniziativa



Bella coreografia della Pieri, con bandiere biancorosse e uno strscione che copre il centro dell curva.



Al fischio d’inizio manca una decina di minuti, ma di fatto la partita è iniziata da quasi mezzora: “Non esiste Monza Brianza” urlano gli ultrà comaschi. Un eufemismo dire che la replica dei supporter biancorossi sia stata tenera. All’incitazione “Como”, stereofonica la risposta che arriva dalla Pieri. E anche in questo caso i riferimenti sono di taglio, diciamo così, igienico sanitario. E non inteso come “di salute”.



Che sia una partita diversa dalle altre, lo testimonia la strordinaria affluenza allo U-Power Stadium già un’ora prima della partita. Curva Davide Pieri gremita ben oltre il solito e spicchio di stadio destinato agli ospiti puntellato da diverse centinaia (alla vigilia era accredito a un migliaio) di tifosi comaschi. Massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine fuori dallo stadio, esplosi due petardi proprio nel settore ospiti.

Le formazioni:

Monza: Di Gregorio, Donati, Caldirola, Palwett, Pereira, Barberis, Valoti, Colpani, Mot Carvalho, Vignato, D’Alessandro. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Mazzielli, Machin, gytkjaer, Finotto, Bettella, Siatounis, Antov, Brescianini, Marrone, Ciurria. All: Stroppa

Como: Gori, Vignali, Scaglia, Solini, Cagnano, Arrigoni, Bellemo, Iovine, Chajia, Cerri, La Gumina. A disposizioneFacchin, Bolchini, Toninelli, Bertoncini, Kabashi, Gabrielloni, Parigini, Ioannou, Peli, Gliozzi, Bovolon, Luvumbo. All: Gattuso

Si incontrano per la 97esima volta, ma al fischio d’inizio tutti i precedenti non conteranno. Perché Monza-Como, come ogni derby, è una gara a sé. E anche per questo poco conta che dei 42 precedenti in serie B, 17 siano state le vittorie biancoblù, a dispetto delle 9 brianzole. Stroppa e ragazzi si presentano all’appuntamento forti di queste consapevolezze, ma anche forti dei tre successi ottenuti nelle ultime tre partite casalinghe: è dal 1984 – 6 anni dell’ultimo incontro in B con i comaschi, l’11 marzo 1990 – che il Monza non ottiene quattro successi di fila. Di fronte, Paletta e compagni oggi trovano la squadra che dal 25 settembre in avanti ha ottenuto più punti di chiunque altro: 17, con 15 reti segnate che scandiscono un nuovo record nella finestra temporale. Gli ospiti si presentano allo U-Power Stadium anche con la certezza di saper far male nei primi 15 minuti di gioco, momento in cui hanno segnato 5 reti, per un dato che resta ineguagliato in tutta la serie cadetta.

Un prodromo di tutto rispetto, insomma, per Marco Serra. Il fischietto di Torino che con Mauro Vivenzi di Brescia e Paolo Laudato di Taranto sarà chiamato oggi a dirigere il traffico durante i 90 minuti di gioco. Lo scorso anno, per Serra un precedente in B con Monza-Cremonese dello scorso aprile e con il Monza-Triestina di Coppa Italia del settembre precedente.

