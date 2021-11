Pallavolo: è il giorno del Vero Volley, Monza a Istanbul per la prima di Champions League 2022 Mercoledì 24 novembre, alle 17 ora italiana, le ragazze del Vero Volley Monza esordiscono nella CEV Champions League 2022 a Istanbul.

È il grande giorno: mercoledì 24 novembre, alle 17 ora italiana, le ragazze del Vero Volley Monza esordiscono nella CEV Champions League 2022. La squadra di Marco Gaspari sfida le vice campionesse d’Europa del VakifBank Istanbul sul campo dello Sport Sarayi nel primo match della Pool B del 4th round.

La prima squadra femminile del Consorzio si è guadagnata la partecipazione alla massima competizione europea dopo le vittorie di Challenge Cup nel 2019 e CEV Cup nel 2021. E arriva a in Turchia con tre vittorie consecutive in campionato ( in trasferta contro Scandicci e Roma e in casa contro Casalmaggiore) cui provare a dare continuità. L’avversaria è ostica, sconfitta l’anno passato in finale da Conegliano.

Non ci sono precedenti tra le due squadre, non ci sono ex in campo. Ragazze in campo alle 17, la manifestazione è in diretta su Discovery+.

