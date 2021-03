Pallavolo, Saugella Monza troppo forte anche a Istanbul: vince la Cev Cup 2021 e festeggia - VIDEO La Saugella Monza non ha mancato il suo appuntamento con la storia: a Istanbul ha regolato il Galatasaray per 3-0 in poco più di un’ora e ha vinto la Cev Cup 2021. Il secondo trofeo internazionale in tre anni.

La Saugella non ha mancato il suo appuntamento con la storia e ha messo in bacheca il secondo trofeo internazionale della sua storia. Nella finale di ritorno di Cev Cup, a Istanbul, il Galatasaray non ha avuto scampo: nessun errore, nessuna distrazione, forza e concentrazione nel 3-0 che le monzesi di Marco Gaspari hanno conquistato anche in trasferta. Vinti i primi due set 25-17 e 25-19 il trionfo è stato sigillato anche dalla matematica e in campo è scoppiata la prima festa.

La Saugella ha completato il lavoro con il 25-19 del terzo set e la vittoria in poco più di un’ora. Monza padrona del campo con 16 muri, un ritmo altissimo in attacco e grande precisione in difesa, oltre alla regia dell’Mvp della finale Alessia Orro.

Le monzesi avevano vinto nel 2019 la Challenge Cup guidate in panchina da coach Miguel Angel Falasca.

Le parole del trionfo.

Marco Gaspari (Saugella Monza): “Sapevamo che avremmo potuto vincere questa coppa. Siamo entrati in campo con lo spirito giusto, fin dalle prime battute. Ancora una volta le ragazze sono state ordinate ed hanno commesso meno sbavature del solito: questo è il giusto riconoscimento per una stagione davvero meravigliosa. Non è mai facile giocare a questi livelli, ma le ragazze stasera avevano una grande voglia di portare a casa questo trofeo. E ora ce lo godiamo tutto”.

Edina Begic (Saugella Monza): “Siamo davvero contente per questo successo, che dedichiamo ai nostri tifosi e alla nostra società. E’ la mia seconda coppa europea con la Saugella Monza e di questo sono felicissima. Non posso spiegare come mi sento in questo momento: andiamo a festeggiare”.

Laura Heyrman (Saugella Monza): “È la forza del gruppo ad averci guidato verso il trofeo. Questa squadra è fortissima e fantastica. L’abbiamo vinta insieme, un pallone alla volta. Lo sapevo che ce l’avremmo fatta”.

LA PARTITA

