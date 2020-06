Monza in serie B, Paolo Berlusconi conferma: «Primo obiettivo raggiunto, ora la serie A» Anche Paolo Berlusconi, presidente del Monza, si gode la serie B appena ufficializzata ma guarda avanti: «Con la B primo obiettivo raggiunto, ora il traguardo della mai raggiunta serie A».

«Primo obiettivo raggiunto, con la conquista della serie B al primo vero campionato del Monza targato famiglia Berlusconi». Anche Paolo Berlusconi, presidente del Monza, si gode la serie B appena ufficializzata ma guarda avanti.

«È così iniziata questa nuova romantica avventura, come l’ha battezzata Adriano Galliani. Un’avventura che si propone come ulteriore obiettivo, quello di regalare finalmente alla città di Monza e ai tifosi biancorossi il traguardo della mai raggiunta serie A - contitnua - Ovviamente non sarà facile, ma i successi di oltre trent’anni ottenuti dalla passione di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio costituiscono la miglior garanzia per un campionato d’attacco, che ci veda ancora una volta protagonisti».

