Mondiali di atletica a Doha: la 4x400 col giussanese Aceti va in finale e alle Olimpiadi La staffetta 4x400 con Vladimir Aceti ha chiuso al terzo posto la semifinale in 3’01”60 e si è qualificata per la finale che domenica chiuderà il programma dei Mondiali di Doha e in questo modo anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (dopo essere stato già a Superquark).

Esultanza a braccia levate per Vladimir Aceti alla fine della prima batteria della 4x400 ai Mondiali di Doha: la staffetta azzurra ha chiuso al terzo posto con un ottimo 3’01”60 e si è qualificata per la finale che domenica chiuderà il programma della manifestazione e in questo modo anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gran bel risultato per Edoardo Scotti, per il giussanese della Vis Nova Vladimir Aceti (LEGGI QUI La soddisfazione dell’allenatore), per Matteo Galvan e Davide Re, già protagonista nella gara individuale (finale mancata per un soffio) e autore di una rimonta in volata fino al terzo posto.Gli azzurri hanno corso col quinto tempo italiano di sempre, a 23 centesimi dal record nazionale e miglior crono azzurro dal 1997. L’Italia si è qualificata col settimo tempo. Finale domenica alle 20.30.

Una curiosità. Nel mese di luglio Aceti era stato tra i protagonisti di una puntata della trasmissione Superquark dedicata alla preparazione degli atleti italiani per le Olimpiadi di Tokyo. Un approfondimento sulle complesse tecnologie utilizzate anche nello sport per studiare nei dettagli il gesto atletico, dell’atletica leggera ma anche di tuffi, ciclismo, nuoto, vela.

Atletica Mondiali Doha 4x400 con Aceti in finale

(Foto by Chiara Pederzoli)

