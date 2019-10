Aceti (Vis Nova Giussano) in azzurro ai Mondiali di Doha, la soddisfazione dell’allenatore Simonelli

Venerdì 04 Ottobre 2019

Mondiali di atletica a Doha: alla 4x100 con Filippo Tortu non basta il record italiano per la finale (e le Olimpiadi)

Mondiali di atletica a Doha: alla 4x100 con Cattaneo, Jacobs, Manenti e Filippo Tortu non basta il nuovo record italiano in 38”11 per la ...