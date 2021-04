Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Superlega del calcio perde metà dei pezzi in 48 ore, si sfilano le inglesi e l’Inter Sei dei dodici fondatori della Superlega di calcio hanno fatto marcia indietro e il campionato di élite che ha scosso il mondo del pallone frena. Ma non si ferma se Andrea Agnelli dice: «Andiamo avanti».

La festa era appena cominciata ed è già finita. E se, o quando, continuerà non sarà il party di gala che i dodici soci fondatori si erano figurati. Il progetto della Superlega annunciato nella tarda serata di domenica si è fermato nella sera di martedì quando, dopo una riunione d’urgenza, i club inglesi si sono sfilati dalla nuova competizione d’élite dopo le dure reazioni: non solo di Uefa, Fifa e della politica. Ma anche e, soprattutto forse, dei tifosi.

Primo a fare marcia indietro il Manchester City, seguito dallo United, Tottenham Hotspur, Arsenal (che si è scusato con un tweet ufficiale), Liverpool e Chelsea. Alle inglesi nella notte si è aggiunta anche l’Inter, “allo stato attuale non più interessata al progetto” si è appreso.

Ancora in ballo mercoledì mattina le spagnole (Atletico, Barcellona, Real Madrid) e le italiane Milan e Juventus. Ma anche questa base scricchiola e non è certo che tutti seguiranno Andrea Agnelli (Juve) e Florentino Perez (Real) nella prosecuzione del progetto che ha portato alla creazione di un fronte comune contrario dalla base larghissima: da Uefa e Fifa, ai governi nazionali (anche Draghi si era espresso condannando il progetto) fino ai tifosi.

Agnelli, in un’intervista a tutta pagina pubblicata dal quotidiano La Repubblica mercoledì mattina, ha detto che ’’Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti. Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio’. C’è piena volontà di continuare a partecipare a campionato e coppe nazionali”.

Portando come esempio alla base del progetto le sfide di e-sport che vengono giocate dai più giovani sulle piattaforme digitali, per creare un nuovo brand sportivo aperto a nuove fasce di mercato.

La Superlega così come è nata ha perso metà dei pezzi in 48 ore, ma il progetto non sembra deciso a fermarsi.

